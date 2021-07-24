1 Milyon 316 bin yolcu aranıyor

Yap-işlet-devret (YİD) modeli ile yapılan ve astarı yüzünden pahalıya gelen projelerden birisi olan Zafer Havalimanı'nda 6 aylık bilanço ortaya çıktı. 2021 yılı için 1 milyon 317 bin 733 kişilik yolcu garantisine rağmen havalimanını kullanan yolcu sayısı ilk 6 ayda bin 164'te kaldı. Havalimanı'nı 2021 Haziran ayı sonuna kadar 61 dış hat yolcusu, bin 103 de iç hat yolcusu kullandı.

Yıl sonuna kadar toplam 1 milyon 316 bin 569 yolcu daha gelmezse, 50 milyon Euro'luk yatırımının tamamı yıl sonunda şirketin kasasına girmiş olacak. 2012'den bu yana yıllık ortalama yolcu sapması yüzde 96 olan havalimanından uçmayan yolcular için bugüne kadar 46 milyon Euro garanti ödemesi yapıldı.

3 İLİN NÜFUSU KADAR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ocak, şubat, nisan aylarında havalimanında ticari sefer gerçekleşmedi. Mart ayında sadece dış hatlarda, mayıs ve haziran aylarında ise sadece iç hatlarda ticari seferler düzenlendi. Havalimanını işleten şirkete yolcu başına iç hatlarda 2 Euro, dış hatlarda 10 Euro ödeniyor. İşletme süresi 29 yıl 11 ay olan havalimanı için devlet kesesinden uçmayan yolcular nedeniyle 2044 yılına kadar para çıkacak. Havalimanının hizmet verdiği Kütahya-Afyon ve Uşak'ın toplam nüfusu ise 1 milyon 678 bin kişi. Yani havalimanı için neredeyse 3 ilin nüfusu kadar yıllık yolcu garantisi verildi.

6.7 MİLYON EURO ÖDENDİ

Havalimanında 2020'de iç hatlarda 752 bin 560, dış hatlarda ise 526 bin 792 kişilik yolcu garantisi öngörüldü. Geçen yılki yolcu garantisi sayısı 1 milyon 279 bin 352 olurken, havalimanını kullanan toplam yolcu sayısı ise 16 bin 645 kişide kaldı. 2020'de alanı işleten IC İçtaş firmasına gelmeyen yolcular için 6 milyon 738 bin Euro garanti ödemesi yapıldı.

‘5 kuruş çıkmayacaktı 208 milyon Euro gidecek'

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, havaalanında 2012'den bu yana yıllık ortalama sapma oranının yüzde 96'yı bulduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Uçmayan yolcular için bugüne kadar yaklaşık 46 milyon Euro garanti ödemesi yapıldı. 50 milyon Euro'ya mal edilen Zafer Havalimanı, bu yıl sonunda yatırımının karşılığını fazlasıyla alacak. Bu sapmalar sürerse, IC İçtaş 29 yıl 11 aylık garanti süresinin sona ereceği 2044'e kadar yapılacak ödemeden 208 milyon 131 bin 332 Euro da kazanacak. Cebimizden 5 kuruş çıkmayacak diyorlardı, 208 milyon Euro çıkacak. Bu para ile 5 havalimanı yapılırdı.