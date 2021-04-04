125 bin esnaf iflas bayrağını çekti

Salgının başladığı günden bu yana geçen 12 ayda ülke genelinde 124 bin 910 esnafın iflas ettiği belirlendi. Esnaf ve sanatkarların 99 bin 588'i geçen yıl iflas ederken 19 bin 727'si de bu yılın ilk iki ayında faaliyetlerine son vermek zorunda kaldı. Uzun süre kapalı kalma, kısıtlı dönemlerde yeterince iş yapamama gibi nedenlerle ciroları olağanüstü düzeyde düşüp zarar eden esnaf kirasını da ödeyemeyince hem dükkanından oldu hem de geride borç bıraktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi verileri üzerinden yaptığı tespitlerle esnafın yaşadığı pandemi depremini ortaya çıkardı. Geçen yıl 99 bin 588'e ulaşan meslekten ve sicilden terkin yaparak kepenk kapatan, yani iflas eden esnaf sayısına bu yılın ilk 2 ayında 19 bin 727 esnaf daha eklendi. Ayrıca ticaret odalarına kayıtlı esnaftan da 5 bin 595'i yine ilk 2 ayda iflas etti. Böylece salgının başladığı günden bu yana geçen yaklaşık 12 ayda işleri bozulduğu, evini geçindiremez, kirasını ve borçlarını ödeyemez duruma düştüğü için iflas etmek zorunda kalan esnaf sayısı 124 bin 910'a ulaştı. Bu veriler salgının başladığı günden bu yana her ay yaklaşık 10 bin 409 esnafın kepenk kapattığını gösteriyor.

1.561 KAFE VE LOKANTA GİTTİ

Kısıtlamaların en çok etkilediği esnaf grubunun başında gelen lokanta, kafe ve restoranlar yılın ilk 2 ayındaki önlemlere dayanmakta büyük zorluk çekti. Ticaret Sicil Gazetesi verilerine göre, yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinden 495'i ocak, bin 66'sı şubat ayında olmak üzere 2 ayda bin 561'i iflas edip kapısına kilit vurdu.

Parti kongreleri Karadeniz esnafına kepenk indirtti

Veli Ağbaba, araştırmasında AKP'nin salgına rağmen gerçekleştirdiği parti kongrelerinin Karadeniz esnafına etkisini de ortaya koydu. Kısıtlamalardan Karadeniz esnafının dolaylı olarak etkilendiğini ve iflas etmeye başladığını belirten Ağbaba, yılın ilk 2 ayında Samsun'da 341, Trabzon'da ise 272 esnafın meslek ve sicil terkinini yaparak dükkanlarını kapattığını söyledi. Ağbaba, Rize, Ordu, Giresun ve Kastamonu'da da ilk 2 ayda toplam 1.223 esnafın kepenk indirdiğini hesapladı.

Ramazanda sayı artabilir

Veli Ağbaba, ramazandaki kısıtlamalar nedeniyle yaşanacak ciro kaybına göre esnafa destek verilmemesi halinde iflasların daha da hızlanacağını belirterek, “Esnafa ciro kaybının yüzde 3'ü değil kaybettiği ciro kaybına göre destek verilsin. Esnafın kira, fatura ve prim ve vergi borçlarını da devlet üstlensin” dedi.