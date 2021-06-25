13 günde malı kim götürdü?

TBMM KİT Komisyonu'nda Türkiye Kalkınma Bankası'nın (TKB) hesapları görüşülürken, 3 yıl önce yapılan yasal düzenleme sırasında Borsa İstanbul'da işlem gören bankanın hisselerinin 12 kat artması da gündeme getirildi. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Kalkınma Bankası'nda yaşanan bu dalgalanmalarda spekülatif bir girişim olup olmadığı ve hisseleri kimlerin satın aldığı incelenmelidir” dedi.

BİR KOYAN 12 ALDI

28 Eylül 2018 günü AKP tarafından TBMM'ye sunulan bir kanun teklifi ile Türkiye Kalkınma Bankası'nın sermaye yapısı, organları, hesapları, faaliyet konuları ile kârının dağıtımına ilişkin esasların değiştirilmesi öngörüldü. Teklif, 13 gün sonra yani 11 Ekim günü TBMM'de benimsenerek kanunlaştı. Bu süre içinde bankanın hisselerinde önemli bir el değiştirmeler yaşandı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM KİT Komisyonu'nda hisse değişikliğini gündeme getirdi. Yavuzyılmaz, “Kalkınma Bankası hisseleri 5 lira seviyesinde işlem görmekteyken hisselerin statik seyri, bankanın yeniden yapılandırılacağının açıklanmasından sonraysa adeta uçuşa geçiyor” ifadelerini kullandı.

HİSSELER UÇUŞA GEÇTİ

Yavuzyılmaz şunları kaydetti:

“Kanun teklifinin görüşüldüğü 10 Ekim günü 50.6 liraya yükseliyor, 11 Ekim itibarıyla da gün ortasına gelinmeden 60 lira seviyesi aşılıyor. Böylece yatırımcılar da çok yüksek bir kazanç sağlıyor. Bir koyan 12 alıyor. Kalkınma Bankası'nın piyasa değeri kısa sürede 30.3 milyar liraya kadar ulaşıyor. Hisse senedi fiyatının fiyat-kazanç oranı Kalkınma Bankası'nda yüzde 238.31 seviyesini aşıyor. Hissedeki sert yükselişin ana nedeni halka açıklık oranının düşük olması (yüzde 0.92) olarak gösterilse de piyasada 4 milyon 581 bin 973 adet Kalkınma Bankası payı el değiştiriyor. Bu dalgalanmalarda spekülatif bir girişim olup olmadığı ve hisseleri kimlerin satın aldığı incelenmelidir.”

GENEL MÜDÜRDEN ‘ÇOK SIĞ' CEVABI

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz “Türkiye Kalkınma Bankası'nda yaşanan bu dalgalanmalarda herhangi bir spekülatif girişim olduğunu düşünüyor musunuz? Bu satın almalar kim tarafından, kaç kişi veya kaç kurum, şirket tarafından yapılmıştır” sorusunu Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop yanıtladı.

Genel Müdür Halil Öztop, “Bankanın yüzde 0.92'si, yüzde 1'in bile altında olan bir hisse senedi Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Dolayısıyla bu hisse senedinin mevcut fiyat yükselmesi konusunda çok sığ bir hisse senedi. Bu nedenle bu tip fiyat hareketlerine maruz kalabiliyor” dedi.