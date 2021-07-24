13 milyar bütçesi olan diyanet ek para istiyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, din görevlilerinin halka tam olarak ulaşamadığını savunarak bu konuda yeni önlemler alınmasını istedi. Özellikle büyük kentlerdeki site tarzı yapıların civarında Kuran kursu açılması gerektiği savunuldu.

2021 için 13 milyar lira bütçe ayrılan Diyanet, “Kurum bütçesinin her yıl yaklaşık yüzde 96-97'si personel giderlerinden oluşmakta, yüzde 3-4'ü ile hizmetler icra edilmektedir. Yurt içi ve yurt dışında geniş bir coğrafyada yasal görevlerimizi tam anlamıyla ifa edebilmemiz için, personel gideri dışındaki cari giderler ve yatırım ödeneğinin artırılması gerekmektedir” diyerek ek para da istedi.

Raporda, mezra gibi nüfusun çok az olduğu yerlere de din görevlisi görevlendirilmesi istendi ve “Köy ve mezralarda da din görevlisi bulunması zorunludur. Zira ezan okunması, namaz kılınması, Kur'an okunması, düğün, sünnet, cenaze gibi durumlarda din hizmetleri halkın temel ihtiyaç mesabesinde talep ettiği bir hizmet olduğu için burada maliyet hesabı yapılmamaktadır” görüşü savunuldu.