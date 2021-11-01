2022’de ‘helal muayene’ çalışmaları başlatılıyor

Cumhurbaşkanlığı programında helal ürün pazarından Türkiye’nin daha fazla pay alması için ‘helal muayene’ ve ‘helal turizm’ çalışmaları başlatılacağı vurgulandı.

Ali Ekber ERTÜRK

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Standart boyut

Türkiye'nin helal ürün pazarında daha etkin bir rol oynayabilmesi için gelecek yıldan itibaren pazarın çeşitlendirileceği belirtildi. Bu kapsamda “helal muayene” ve “helal turizm” için çalışmalar önümüzdeki yıl başlatılacak. İlgili kamu kurumları bu alanda işbirliğine giderek standartları ve çalışma prensiplerini belirleyecek. Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'nda Helal Akreditasyon Kurumu'yla ilgili yapılacak çalışmalar da sıralandı. Ülkemizin gittikçe büyüyen küresel helal ürün pazarından daha fazla pay alması için çabaların artırılacağı vurgulanan programda, 2022 için “helal muayene” ve “helal turizm” konusunda da düzenlemeler yapılacağı açıklandı.

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Programda, “Helal akreditasyon uygulama alanlarının (helal muayene, helal turizm vb.) genişlemesiyle birlikte yeni helal akreditasyon programları oluşturulacaktır” denildi. Raporda, “helal muayene” ve “helal turizmin” içeriğiyle ilgili ayrıntı verilmedi. Helal ürün ve hizmetlerle ilgili çalışmalarda Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu ve Türk Standartları Enstitüsü işbirliği yapacak.

Helal pazar için neler yapılacak?

2022 Yıllık Programı'nda, yapılacak “helal” çalışmalar şöyle sıralandı:

– Helal Akreditasyon Kurumu'nun kurumsal kapasitesi güçlendirilecek ve faaliyet hacmi ve çeşidi artırılacaktır.

– Gıda ve hizmet sektörleri gibi alanlarda helal standardı belirlenecek.

– Helal akreditasyon uygulama alanlarının genişlemesi için çalışılacak.

– Helal kalite altyapısında çalışacak insan gücü ihtiyacını karşılamak için kapasite artırılacak.