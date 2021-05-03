4 kişiden 1’inin geliri gıda ve kiraya yetmiyor

Pandeminin üçüncü dalgasını ağır kayıplarla geçiren Türkiye'de halk, büyük bir ekonomik bunalım içinde. Son bir yıldır yetersiz devlet destekleri ile alınan kapanma tedbirleri vatandaşı temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak noktaya getirdi. Her 4 vatandaştan 1'inin gıda ve barınma ihtiyacını bile karşılayamadığı Türkiye'de önceki gün 4 vatandaş ekonomik zorluklar nedeniyle intihar etti. Yoksulluk pandeminin de etkisi ile her geçen gün şiddetini artırırken, yapılan araştırmalar da vatandaşın geçim sıkıntısını net bir şekilde ortaya koyuyor.

GEÇİM MÜCADELESİ

Metropoll'ün Türkiye'nin Nabzı Nisan ayı araştırmasının sonuçlarına göre, halkın yüzde 26.6'sı şu anki gelirleri ile temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığını dile getirdi. Aylık geliri ile sadece gıda barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini açıklayanların oranı yüzde 53.6'da kalırken, bu sonuçlar her 10 kişiden 8'inin gelirleri ile ya çok zor geçindiğini ya da geçinemediğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, sadece yüzde 17.7'lik kesim pandemi şartları altında rahatça tüm ihtiyaçlarını karşılayıp geçinebiliyor.

Diğer taraftan gelirleri eriyen halkın yüzde 45.4'ü, muhalefet partilerinin “128 milyar dolar nerede?” kampanyasını olumlu buluyor.

Toplumun geldiği noktayı sosyal medya hesabından değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da “Sadece 1 günde, Mersin'de kokoreç satarak geçimini sağlayan esnaf, Antakya'da 25 yaşındaki genç, İzmir'de kahvehane işletmecisi, Diyarbakır'da 22 yaşındaki genç yaşamlarına son verdi. Hayat esnafın, işsizin, yoksulun evine sığmıyor. AKP iktidarı insanları intihara sürüklüyor” değerlendirmesini yaptı.

MİLLET İTTİFAKI ÖNDE

Metropoll'ün araştırmasında, AKP tarafından yapıldığı dönemde tartışma konusu olan siyasi parti kongre ve toplantılarını halkın yüzde 79.1'i yanlış bulduğunu açıklarken, halkın sadece yüzde 14'ü bu tür organizasyonları doğru bulduğunu belirtti.

Araştırmaya göre halkın yüzde 42.8'i AKP ve MHP'nin yer aldığı Cumhur ittifakına kendisini daha yakın hissederken, CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet ittifakına daha yakın hissettiğini açıklayanların oranı yüzde 46.1 oldu.