5 litrelik ayçiçek yağı PTT’de 85, markette 74 TL 

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, PTT'nin sattığı 5 litrelik ayçiçek yağını market fiyatı ile karşılaştırdı. PTT'nin sattığı ayçiçek yağının daha pahalı olduğu görüldü.

“AKP CORONA VİRÜSTEN DAHA TEHLİKELİ”

PTT'nin internet üzerinden satışa sunduğu ayçiçek yağının fiyatına dikkat çeken Engin Özkoç, paylaşımında, “PTT ucuz ayçiçek yağı satacak dediler. Marketten daha pahalı. AKP corona virüsten daha tehlikelidir” ifadelerini kullandı.

PTT’NİN İNDİRİMLİ ÜRÜN SATACAĞI DUYURULMUŞTU

Temel gıda ürünleri ve ayçiçek yağı fiyatlarında önlenemeyen artışa çare olarak PTT’nin Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri'nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de online satış yapan PttAVM.com'a dahil edilerek, bu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satışına başlandığı duyurulmuştu.

Aynı marka 5 litrelik ayçiçek yağının büyük marketlerde 74,95 TL’den satıldığı, e-ticaret sitelerinde 78 liradan başlayarak satıldığı görüldü. PttAVM.com'da ise aynı ürünün fiyatı 85,01 TL.

ERDOĞAN: AĞIR CEZALAR SİZLERİ BULABİLİR Meyve, sebze ve bakliyatta ciddi fiyat artışlarının olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri artırdığına dikkat çekerek “Önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu işi çok daha kontrollü bir şekilde yürüteceğiz. Çünkü vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Beyaz ette kırmızı ette aynı süreci takipte tutuyoruz, takipte tutmaya da devam edeceğiz. Buradan bütün esnaflarımıza sesleniyorum. Eğer bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın ve vatandaşımıza da zulmetmeyin.” dedi.

2020’DE YÜZDE 29.9 ARTTI

En yoksul kesimin harcamalarının en az üçte birini ayırmak zorunda kaldığı gıda harcamaları geçen yıl aralık ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında artmıştı.

Gıda harcamalarında 2020 yılının tümünde bir önceki yıla göre yaşanan fiyat artışı ise yüzde 29,9 olarak gerçekleşmişti. Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması ise aralıkta 3 bin 146 liraya çıktı.

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GIDA SEKTÖRÜNDEN HÜKÜMETE TEPKİ

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Başkanı Şemsi Kopuz, gıda üretim maliyetlerinde sert yükseliş yaşanırken gıda fiyatlarının sabit kalmasının beklenemeyeceğini belirterek, fiyat denetimi için gıda işletmelerine yapılan baskınların sorunu çözemeyeceğini söyledi.

Temel gıda ürünlerindeki toplam maliyet artışının yüzde 30'un üzerine çıktığına dikkat çeken Kopuz, soruna çözüm aranıyorsa öncelikle tarımsal girdi maliyetlerinin düşürülmesi yönünde adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından 81 ilde bulunan market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim gerçekleştirilmişti.

Denetimlerde son bir haftada bin 674 işletme bazında 22 bin 535 ürün denetlenirken, fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 495 firmaya toplam 15 milyon 480 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmişti.

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