53 bin çiftçi tarlayı terk etti

Pandemi nedeniyle yüz binlerce esnaf kapısına kilit vurmak zorunda kalırken, asıl büyük darbeyi çiftçilerin yediği ortaya çıktı. Pandeminin hayatın her alanını etkilediği 2020 yılında SGK'ya kayıtlı esnaf sayısı binde 8 de olsa artış gösterirken, çiftçi sayısı yüzde 8.94 oranında azaldı. 53 binden fazla çiftçi işi bırakmak zorunda kaldı.

HER YIL AZALDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, 2019 yılı sonunda 600 bin 787 olan tarım sigortalı çiftçi sayısı son bir yılda 53 bin 712 kişi azalarak 2020 yılı sonunda 547 bin 75'e düştü. Böylece 2011 yılından bu yana hızla azalan aktif sigortalı çiftçi sayısındaki kritik düşüş devam etti. 2011 yılında SGK'ya kayıtlı 1 milyon 121 bin 777 çiftçi bulunuyordu. Bu tarihten itibaren çiftçi sayısı her yıl azalırken 10 yıllık dönemde istihdamdan çekilen çiftçi sayısı 574 bin 75'e ulaştı.

PANDEMİYLE HIZLANDI

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yapılan çalışmada, çiftçi sayısının son bir yılda yüzde 8.9 oranında düştüğüne işaret edilirken, “Çiftçi sayısında Ağustos 2019'dan itibaren gözlenen daralma eğilimi pandemiyle birlikte derinleşmiş ve yıl genelinde devam etmiştir” tespiti yapıldı.

Pandemi döneminde kepenk kapatmak ya da çeşitli kısıtlamalarla çalışmak zorunda kalan esnaf sayısındaki artış ise dikkat çekti. SGK verilerine göre, 2019 yılı sonunda 2 milyon 128 bin esnaf aktif sigortalı olarak çalışırken 2020 yılı sonuna gelindiğinde sigortalı esnaf sayısı 2 milyon 146 bini aştı.

SALGIN BU SEKTÖRLERİ VURDU

TEPAV'ın araştırmasında Covid-19 salgınının etkilediği sektörlerin istihdamında yüksek oranlı düşüşlerin devam ettiği, bu sektörlerden konaklama ve yiyecekte yüzde 9.9, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve sporda yüzde 9.8 düzeyinde istihdam kaybı yaşandığı belirlendi. Araştırmada, ev içi hizmetleri istihdamında yüzde 50 oranındaki daralmaya dikkat çekildi. Pandemi ile öne çıkan insan sağlığı ve sosyal hizmetler sektöründe de yüzde 43.3'le yüksek oranlı istihdam artışları yaşandı.