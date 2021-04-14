537 milyon liraya başlayan Filyos Limanı 2.2 milyar liraya bitiyor

“İkinci Abdülhamit’in rüya projesi” olarak duyurulan, Türkiye’nin üçüncü büyük limanı olacak Filyos Limanı inşaatı başladığı fiyatın neredeyse 4 katına mal oldu.

Kamuoyuna yeterli ve açık bilgi verilmediği için aradaki farkın nedeni anlaşılamadı. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’ın ısrarlı soruları üzerine limanın maliyetinin 537 milyon TL’den 2.2 milyar liraya çıktığı ortaya çıktı.

19 Mart 2014

İHALE YAPILDI, ŞENBAY VE ÖZGÜN YAPI KAZANDI



“Filyos Limanı İnşaatı” ihalesi 19 Mart 2014 günü 537 milyon lira bedelle Şenbay ve Özgün Yapı iş ortaklığına verildi. 2016’da başlaması ve 2020’de bitirilmesi öngörüldü.

10 Aralık 2018

“BEDEL 537 MİLYON TL, GERÇEKLEŞME YÜZDE 67.15”

Dönemin Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’ın soru önergesine 10 Aralık 2018‘de verdiği cevapta, İnşaatın tamamlanma oranının yüzde 67.15 olduğunu ve toplam 484 milyon lira hakediş ödendiğini açıklamıştı.







04.12.2019

2019’DA SÜRPRİZ GİZLİ İHALE

Ancak 2019 yılına gelindiğinde, inşaatın neredeyse bitmesi beklenirken sürpriz bir ihale daha yapıldı. “Filyos İnşaatı Rıhtım ve Geri Saha İnşaatı” adı konulan ikinci ihale 695 milyon TL’ye, “21-b Pazarlık” usulüyle gizli kapaklı ihaleyle, kamuoyunun yakından tanıdığı Kolin İnşaat’a verildi.

2018 yılında 537.8 milyon TL olan ihale bedelinin iki yılda nasıl 1.8 milyar liraya çıktığı bir türlü anlaşılamadı. İlk ihale yapılırken, açık usül tercih edildi ve limanın tamamı planlanmıştı. Ancak 2019 yılındaki ikinci sürpriz ihale “21-b Pazarlık” usulüyle gizli kapaklı yapıldığı için kapsamı da saklandı.

Konuyu yakından takip eden CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’ın ilgili mercilere yönelttiği sorular ya cevapsız kaldı, ya yüzeysel bilgi verildi.

30 Haziran 2020

“2020'DE PROJE BEDELİ 1.8 MİLYAR TL, FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZDE 67”

Daha sonra şimdiki Bakan Adil Karaosmanoğlu, yine Demirtaş’ın sorusu üzerine 30 Haziran 2020 tarihinde verdiği cevapta şöyle dedi:

“Proje bedeli 1 milyar 889 milyon 988 bin 747 TL olan Filyos Limanı Projesi’nde inşaat çalışmaları devam etmekte olup fiziki gerçekleşme oranı yüzde 67’dir. Salgına rağmen 2020 sonunda tamamlanması öngörülmektedir.”

09.04.2021

BAKAN’DAN TEK CÜMLELİK CEVAP: YÜZDE 99 BİTTİ

Son olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demirtaş’ın soru önergesi üzerine Filyos Limanı’nın yüzde 99 oranında bittiğini açıkladı. Başka bilgi vermedi.

31 Mart 2021

CİMER: 2.2 MİLYAR TL



Demirtaş ısrarı ile CİMER’den biraz daha bilgi almaya başardı. CİMER’den gelen 31 Mart 2021 tarihli cevaplar şöyle:

1. Filyos Limanı Proje bedeli: (1.ve 2. kısım ) toplam 2.226.288.000,00 TL (08.10.2020 tarihli ve 31268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Makamınca yayımlanan Genelge doğrultusunda deflatör katsayısı hesabına göre 2021 yılı fiyatlarıyla)

1.6 MİLYAR ÖDEME YAPILDI

2. Proje kapsamında şu ana kadar fiyat farkı dahil Filyos Limanı İnşaatı 1. kısmı için 805.403.815,97 TL, 2. kısmı için 811.606.369,04 TL olmak üzere toplam 1.617.010.185,01 TL cari istihkak ödemesi yapılmıştır.

2020 YATIRIM PROGRAMINA UYULDU

3. Bakanlığımız 2020 yılı Yatırım Programında (1. ve 2. kısım) toplam 1.053.963.000,00 TL ödenek ayrılmış ve 1.053.273.000,00 TL ödenek kullandırılmıştır.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZDE 99

4. Filyos Limanı Projesinin fiziki gerçekleşme oranı %99 dur. Projede gelinen aşama planlamaya yakın devam etmektedir.

2021 İLK YARISINDA BİTECEK

5. Covid-19 salgını nedeniyle inşaat çalışmalarında son aylarda yavaşlama olması sebebiyle Projenin 2021 yılı ilk yarısında bitirilmesi ön görülmektedir.

“ŞEFFAF YÜRÜTÜLMÜYOR”

Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, projenin temsil ettiği şehir için önemli olduğunu ancak sürece ilişkin kaygılarının olduğunu belirterek, “Demokrasisi gelişmiş tüm ülkelerde kamunun finanse ettiği özellikle büyük altyapı projelerinde ihale süreçleri, yapılan ödemeler ve işin kamuya maliyeti gibi konular kamuoyunun bilgisi dahilinde, açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Üzülerek ifade edelim ki Filyos Limanı projesi kamunun bilgisi dışında, şeffaf olmayan bir şekilde yürütülmektedir” diye konuştu.

CEVAPSIZ SORULAR

Zonguldak Milletvekili Demirtaş cevabı şu ana kadar verilmeyen soruları şöyle sıraladı:



Proje 537 milyon bedelle ihale edildikten 4 yılsonra 1.8 milyar liraya artırılmasının sebebi nedir? İlk ihaleyi alan Şenbay ve Özgün Yapı iş ortaklığından, Kolin İnşaat’a devredildi mi? Eğer böyleyse ne zaman ve hangi gerekçeyle devredilmiştir? İşletmeye ilişkin sözleşmenin ayrıntıları nelerdir?

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