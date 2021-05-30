700 bin kamu işçisi taban ücret istiyor

Türk-İş ve Hak-İş kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçi için hükümete sunacağı ortak zam talebini netleştirdi. Zam paketinde, biri ‘taban ücret' diğeri ‘oransal' zamdan oluşan iki temel talep yer alıyor. SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre sendikalar, taşerondan kadroya geçen ve halen asgari ücrete yakın düzeylerde maaş alan işçilere 4 bin 500 lira civarında taban ücret, bunun üzerine de tüm işçileri kapsayacak şekilde yüzde 10+10 civarında oransal zam talep edecek.

YARIN MASAYA GELECEK

Kamudaki yaklaşık 700 bin işçinin 2020-2021 dönemi mali ve sosyal haklarını belirleyecek Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü için yarın (Pazartesi) ilk kez masaya oturuluyor. Talepler konusunda işçiler adına ortak hareket etme kararı alan Türk-İş ve Hak-İş'in üzerinde anlaştığı taslak talep metni, yarın sabah 09:30'da Türk-İş'in başkanlar kurulunda görüşe sunulacak. Talepler saat 11.00'de Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e sunulacak. Çalışma Bakanlığı'ndaki görüşmeleri Türk-İş adına Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Hak-İş adına Osman Yıldız yürütecek.

696 sayılı KHK ile taşerondan kamuya geçen yaklaşık 450 bin işçinin ilk kez dahil olacağı toplu iş sözleşmesinde bu yıl farklı bir yol izlenecek. Taşerondan geçen işçilerin yaklaşık 300 binin asgari ücret ve civarında maaş alması nedeniyle kamuda ücret uçurumu oluştuğu, bu uçurumun ‘taban ücret' yöntemiyle çözülmeye çalışılacağı belirtildi. Türk-İş ve Hak-İş, belirlenecek taban ücretin üzerine ise 700 bin işçinin tamamını kapsayacak şekilde oransal zam talep ediyor. Hükümetin enflasyon tahminlerini güvenilir bulmayan sendikaların 2021 yılının ilk ve ikinci 6 ayları için tüm ücretlere en az yüzde 10+10 düzeyinde bir zam yapılması talebini hükümete iletmesi bekleniyor.

YAŞ VEYA PRİM GÜNÜ DOLANA ZORUNLU EMEKLİLİK KALKSIN

Sendikaların talepleri arasında en önemli maddelerden biri de taşerondan kamuya geçen 450 bin işçinin emeklilik ve tayin sorunun çözümünü kapsıyor. 696 sayılı KHK ile kamuya geçenlerin tayin haklarının diğer kamu işçileriyle eşitlenmesi istenirken bu işçilerin yaş veya prim gününün dolması nedeniyle zorunlu olarak emekliye ayrılmalarına yol açan maddelerin iptal edilip zorunlu emekliliğin kaldırılması talep ediliyor. Sendikacılar, hükümetin ekonominin zor durumda olduğunu gerekçe göstererek işçilerin taleplerini geri çevirmeye hakkı olmadığını ifade ettiler.