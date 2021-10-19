ABD’de borç limiti sorunu çözülemedi: Tedbirler uzatılıyor

ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD hükümetinin borç limitinin aşmaması için uygulamaya koyduğu bazı olağanüstü tedbirlerin 3 Aralık'a kadar uzatılacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limiti nedeniyle aldığı olağanüstü tedbirleri 3 Aralık’a kadar koruyacağını söyledi. Hazine Bakanı, Kongre’ye yeni bir çağrıda bulunarak, daha uzun vadeli istikrar sağlamak için borç limitini artırmanın veya askıya almanın ‘zorunlu’ olduğunu söyledi.

Kongredeki parti liderlerine yazdığı bir mektupta Yellen, anlaşmanın “sadece geçici bir erteleme sağladığını” söyledi ve parlamenterleri hükümetin borç para almaya devam edebilmesini sağlamak için daha fazla adım atmaya çağırdı.

1 AĞUSTOS’TA DEVREYE GİRMİŞTİ

ABD Senatosu ekim ayı başında federal hükümetin 28,4 trilyon dolarlık borçlanma limitini geçici olarak yükseltilmesini kabul etti. Böylece ABD'nin içinde bulunduğu temerrüt riski geçici olarak ortadan kalktı.

ABD’de hükümetin borçları için kullanabileceği para miktarının üst sınırını belirleyen sınır olan ‘borç limiti' için belirlenen süre 1 Ağustos’ta dolmuştu. ABD Hazine Bakanlığı, o tarihten itibaren ödemelere devam edebilmek için olağanüstü tedbirleri devreye sokmuştu.

TEMERRÜT RİSKİ DEVAM EDİYOR

Kongre borç tavanını yükseltmezse, hükümet bazı ödemeleri askıya almak veya faiz ödemelerini ertelemek zorunda kalabilir. Bu da hükümetin temerrüde düşmesi anlamına gelecek.