ABD’de ‘borç limiti’ sorunu sürüyor: Hazine Bakanlığı olağanüstü önlemleri devreye aldı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin askıya alma süresinin dolması nedeniyle 2 Ağustos'tan itibaren olağanüstü önlemleri uygulamaya başladıklarını belirtti.

SOZCU.COM.TR

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ABD Hazine Bakanlığı, Pazar günü borç limitinin eski haline getirilmesinin ardından ABD’nin temerrüde düşmemesi için ek özel önlemler kullanmaya başladı.

ABD’de 2019’da hayata geçirilen yasayla askıya alınan yasal borç limitinin süresi 31 Temmuz’da dolmuş ve 1 Ağustos itibarıyla ABD’nin ödenmemiş borcu yasal sınıra ulaşmıştı.

ÖNLEMLER DEVREYE GİRDİ, YENİ YATIRIMLAR DURAKLATILDI

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limiti nedeniyle 2 Ağustos’tan itibaren olağanüstü önlemleri uygulamaya başladığını belirtti.

Hazine Bakanı, Pazartesi günü Kongre’ye hitaben yazdığı bir mektupta, bakanlığın bazı federal emeklilik ve sosyal yardım fonlarına yeni yatırımları duraklattığını söyledi.

Yellen yazdığı mektupta kongre üyelerini ABD’nin kredisini korumaya davet ederek borç limitini yeniden düzenleme çağrısı yaptı.

Yellen, 23 Temmuz’da Kongre’ye gönderdiği bir başka mektupta, ülkenin borç limitinin yükseltilmemesi halinde Hazine Bakanlığının olağanüstü önlemler alacağını dile getirmişti.

ABD TEMERRÜDE DÜŞEBİLİR

Kongre borç limitini tekrar yükseltmez veya askıya almazsa, ABD Ekim ayı gibi erken bir tarihte temerrüde düşebilir.

Uzmanlar, son derece düşük bir ihtimal olsa da, temerrüdün felaket bir olay olacağını ve Amerikan ekonomisinin çeşitli sektörleri için önemli bir tehdit olduğu yorumlarında bulunuyor.

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