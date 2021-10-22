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Halkbank’a ABD’den kötü haber

ABD New York'taki istinaf mahkemesi, Halkbank'ın İran'a yönelik yaptırımları delmesi suçlamasıyla yürütülen davanın sürmesi gerektiğine hükmederek, bankanın avukatlarının başvurusunu reddetti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 17:25 - 22 Ekim 2021 Güncellenme:
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Halkbank’a ABD’den kötü haber

Reuters’ta yer alan habere göre, ABD'de Temyiz Mahkemesi, Halkbank'ın talebini reddederek, bankanın yargılanabileceğine hükmetti.

Halkbank, İran’ın ABD yaptırımlarından kaçınmasına yardım etme iddiası ile açılan davanın kaldırılmasını talep etmişti. Talebi reddeden mahkeme Halkbank’ın İran yaptırımlarının ihlali nedeniyle dava edilebileceğine karar verdi.

Mahkeme, yabancı egemen dokunulmazlıklar yasası Halkbank’ı korusa bile, Banka’ya karşı yapılan suçlamaların ticari aktivite kapsamında olduğuna karar verdi.

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