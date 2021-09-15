ABD’nin Ankara’dan kaldırmasını istediği vergide rekor geldi

ABD'nin kaldırılması için Ankara'ya baskı yaptığı dijital hizmet vergisinde Maliye'nın ağustos ayı geliri 319,6 milyon TL ile zirveye ulaştı. Bu kalemden 17 ayda 2,7 milyar TL gelir elde edildi.

Sozcu.com.tr

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1 Mart 2020'de uygulamaya giren ve ABD'nin kaldırılması için Ankara'ya baskı yaptığı dijital hizmet vergisinde ağustosta rekor tahsilat yapıldı.

Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı ağustos ayı merkezi bütçe verilerine göre, ağustosta Maliye'nin dijital hizmet vergisi geliri 319,6 milyon TL oldu. Önceki zirve, Mart 2021'de tahsil edilen 243,7 milyon TL idi.

HEDEF AŞILDI, 17 AYDA 2,7 MİLYAR TL TOPLANDI

Böylece, Maliye'nin yılın ilk sekiz ayında dijital hizmet vergisi geliri 1 milyar 651 milyon dolara ulaştı ve sene başındaki yıllık 1 milyar 425 milyon TL'lik hedefi sekiz ayda aşmış oldu.

Maliye'nin bu kalemden, uygulamaya girdiği tarihten bugüne geçen 17 aydaki geliri de 2 milyar 712 milyon TL'ye ulaştı.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ NEDİR?

Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon TL’den ve dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon euro veya muadili yabancı para karşılığı TL’den fazla olan Facebook ve Twitter gibi şirketler, ilgili kanun paralelinde 1 Mart’tan itibaren yüzde 7,5 oranında dijital hizmet vergisi mükellefi oldular.

ABD KALDIRILMASINI İSTİYOR

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüşmesinde Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerin tek tek uyguladığı dijital hizmetler vergilerini kaldırmalarının OECD öncülüğünde çok uluslu bir anlaşmaya varılması için önemli olduğunu söylemişti.

Reuters gelişmeyi, “ABD ticaret şefi Türkiye'ye ülkelerin dijital hizmet vergisini kaldırması gerektiğini söyledi” başlığıyla duyurmuştu.

OECD VE G20'YE İŞARET ETTİ

ABD Ticaret Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, Tai'nin mevkidaşı Mehmet Muş ile sanal toplantıda bir araya geldiği, dijital hizmet vergileri, ABD şirketlerinin Türkiye'ye erişiminin geliştirilmesi ve diğer meseleleri konuştukları aktarılmıştı.

Tai, ortak bir dijital hizmetler vergisi için OECD ve G20'ye işaret etmişti.

130 ÜLKE ANLAŞMIŞTI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 1 Temmuz 2021'de yaptığı açıklamada, aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de yer aldığı küresel Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 90'ını temsil eden 130 ülkenin uluslararası vergi reformu konusunda anlaşma sağladığını açıklamıştı.

Anlaşmaya göre, çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ve kâr elde ettikleri yerlerde en az yüzde 15 oranında kurumlar vergisi ödemeleri öngörülüyor.

G20 liderleri, 28-29 Ekim tarihlerinde Roma'da yapacakları toplantıda bu anlaşmaya son halini vermeye çalışacak.

ABD EK GÜMRÜK VERGİSİ GETİRMİŞTİ

ABD Ticaret Temsilciliği, haziranda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu altı ülkeye dijital hizmet vergileri nedeniyle 2 milyar dolarlık ithalata yüzde 25'lik ek vergi kararını duyurmuş, uluslararası alandaki ortak vergi müzakereleri nedeniyle ek vergi kararını bir süreliğine askıya almıştı.

Beyaz Saray, ülkelerin tek tek uyguladıkları dijital hizmet vergilerinin ABD şirketlerine dönük ayrımcılık yaptığını öne sürüyor.

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