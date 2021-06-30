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Ağır eleştirilere uğrayan TÜİK’in yapısı değişti

Açıkladığı enflasyon ve işsizlik istatistikleriyle siyasi iktidarın etkisi altında kalmakla suçlanan TÜİK'in yapısında değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni kararnamede, "Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlıdır" ve "Başkan bakana karşı sorumludur" ifadeleri kaldırıldı. TÜİK, bakanlıkla ilişkili kuruluş haline getirildi. Bakan, TÜİK Konseyi'nden çıkarıldı.

Güncellenme: 10:07, 30/06/2021
HaberlerEkonomi
Ağır eleştirilere uğrayan TÜİK’in yapısı değişti

Son yıllarda yayınladığı istatistiklerde iktidarın etkisi altında kalmakla eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yapısında değişiklik yapıldı. Özellikle işsizlik ve enflasyon istatistikleriyle ilgili ağır eleştirilere uğrayan kurumun yapılanmasından bakan çıkarıldı.

TÜİK’in kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen 15 Temmuz 2018 tarih ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde yapılan değişiklikler bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

KONSEYDEN BAKAN ÇIKARILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan 76 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ndeki, “Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlıdır” ibaresi kaldırıldı, TÜİK, Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla “ilişkili” kurum haline getirildi.

Yeni düzenlemeyle, “Başkan, Bakana karşı sorumludur” ibaresi de silindi. Başkan yardımcıları dışındaki personeli atama yetkisi TÜİK Başkanı’na verildi. TÜİK Konseyi başkanlığı Maliye ve Hazine Bakanı’ndan alınarak TÜİK Başkanı’na verildi.

HUZUR HAKKI İKİYE KATLANDI

Yeni kararnameyle, TÜİK danışma kurullarında, özel ihtisas komisyonlarında ve inceleme araştırma gruplarında görev yapanların huzur hakkına da zam yapıldı. Ayda en fazla iki defa ödenen ücretlerin ayda en fazla dörde çıkarılmasına karar verildi.

15 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 603’üncü maddesindeki, “Kurum, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlıdır” ibaresi yeni düzenlemeyle silindi.

15 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 603’üncü maddesindeki, “Başkan, Bakana karşı sorumludur” ibaresi yeni düzenlemeyle silindi.

ESKİ HALİ  2018 tarih ve 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 601’inci maddesindeki TÜİK Konseyi başkanlığı görevi bakana veriliyordu.

YENİ HALİ Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle bakan çıkarılarak Konsey başkanlığı görevi TÜİK Başkanı’na verildi.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan TÜİK’le ilgili yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. 

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Yayınlanma Tarihi:09:41,