Ağustosta en fazla reel getiri yüzde borsalarda oldu

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ağustosta yatırım araçları arasında BIST 100 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri kazandırırken diğer yatırım araçlarının tüketici fiyatları ile indirgendiğinde hesaplanan reel getirileri negatifte kaldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2021 dönemine ait ‘Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları’nı açıkladı.

Buna göre en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,31, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,98 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

ALTIN, DOLAR VE EURO KAYBETTİRDİ

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS aylık yüzde 0,68 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,24 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; aylıkta Amerikan doları yüzde 2,63, Euro yüzde 3,16 ve külçe altın yüzde 3,62 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) aylıkta yüzde 0,93, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,37, Amerikan doları yüzde 4,19, Euro yüzde 4,72 ve külçe altın yüzde 5,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

ÜÇ AYDA EN ÇOK ALTIN KAYBETTİRDİ

DİBS, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,08 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,11 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın ise aylıkta Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,80, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,91 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

SON 6 AYDA DOLAR KAZANDIRDI

Altı aylık değerlendirmeye göre Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,04 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,19 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,76, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,34 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIKTA KAZANDIRAN BIST 100

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,46 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,48 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan doları yüzde 19,95, Euro yüzde 20,38, mevduat faizi yüzde 24,84, DİBS yüzde 26,69 ve külçe altın yüzde 27,92 oranlarında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan doları yüzde 2,31, Euro yüzde 2,84, mevduat faizi yüzde 8,29, DİBS yüzde 10,54 ve külçe altın yüzde 12,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

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