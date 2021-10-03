Alışverişte temas azaldı, kutu ihracatı katlandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs pandemisi nedeniyle internet üzerinden alışverişin artması, ambalaj sektörünün de hızla büyümesini sağladı.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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Standart boyut

Karton, kağıt ve mukavvadan elde edilen ambalajlardan birisi olan taslamalı kutuda Türkiye, 2020'de 42 milyon dolar ihracata imza atarken, bu yılın ilk 8 ayında aynı rakama ulaştı. Gers Consulting'in ambalaj raporuna göre, Irak, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde önemli pazar payına sahip sektörün yılsonunda ihracatta 60 milyon doları geçeceği ifade ediliyor.

AVANTAJ VAR

Bu alanda en fazla ihracat yapılan ülke 7 milyon dolar ile Irak olurken, bu ülkeyi Almanya, İngiltere, ABD ve Fransa takip ediyor. Taslamalı kutuda ortalama birim kilogram ihracat fiyatı ise 2 dolar civarında ve bu rakam ülke ihracat ortalamasının da üstünde yer alıyor. Dünya ortalama kilogram fiyatının 3 dolar olduğunun ifade edildiği raporda, Türkiye'nin avantajlı konumda olduğuna dikkat çekiliyor.

Üretim Asya'dan Türkiye'ye kayıyor

Yapılan araştırmalara göre, pandemide gıda tüketiminin artması, kitap okuma oranının yükselmesi ve giysilerin online sipariş edilmesi ile kaliteli ambalaj talebi arttı. Çin ve Vietnam'da yaşanan üretim sorunu nedeniyle AB başta olmak üzere dünyaya istenilen ölçüde taslamalı kutu ihraç edilememesinden kaynaklanan boşluğu Türkiye'nin doldurabileceği kaydedildi.