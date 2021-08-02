Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 2 Ağustos 2021

Altının ons fiyatı, 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü 1.808 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 486 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.274 TL.

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Altın fiyatları, haftanın ilk iş gününde altın, yüzde 1 düşüş ile devam ediyor. Altın fiyatları doların yatay seyretmesiyle hafif gerilerken, son haftalarda ekonomik gelişmeler, corona virüs salgını ve ülkeler arası ticari gerilimler gibi birçok etken ile yukarı yönlü gidişat sergiliyordu. Haftanın ilk gününde son durum nasıl?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 482 TL, satış 486 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 498 TL. 12 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü 4.863 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 787 TL, satış 803 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 817 TL. 14 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.241 TL, satış 3.274 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.330 TL. 56 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.575 TL, satış 1.607 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.634 TL. 27 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.180 TL, satış 3.212 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3269 TL. 53 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.174 TL, satış 3.206 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.262 TL. 56 TL düşüş gerçekleşti.

Altın yorumları 2 Ağustos 2021

Ekonomi uzmanlarının 2 Ağustos 2021 altın yorumları: Geçtiğimiz hafta yatırımcılarının yüzünü güldürmeyi borsa başarırken, altın, dolar ve euro ise kaybettirmişti. Altın fiyatları doların yatay seyretmesiyle hafif gerilerken, temkinli yatırımcılar istihdam piyasasının durumunu gözlemlemek için Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyorlar. Uzmanların haftalık tahminlerine göre altının ons fiyatının bu hafta 1.910 dolar ile 1.750 dolar seviyelerinde olabileceği işaret edildi.