Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 2 Eylül 2021
Altının ons fiyatı, 2 Eylül 2021 Perşembe günü 1.814 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 482 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.246 TL.
Altın fiyatları yatay seyderken, yatırımcılar ABD tarımdışı istihdam verisini bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,814 dolar ile yatay seyretti.
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Gram altın ne kadar?
Gram altın, alış 478 TL, satış 482 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 483 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.
10 gram altın ne kadar?
10 gram altın, 2 Eylül 2021 Perşembe günü 4.833 TL'den işlem görmektedir.
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın, alış 780 TL, satış 796 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 798 TL. 2 TL düşüş gerçekleşti.
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altını, alış 3.214 TL, satış 3.246 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.254 TL. 8 TL düşüş gerçekleşti.
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın, alış 1.563 TL, satış 1.595 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.597 TL. 2 TL düşüş gerçekleşti.
Tam altın ne kadar?
Tam altın, alış 3.159 TL, satış 3.190 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.195 TL. 5 TL düşüş gerçekleşti.
Reşat altın ne kadar?
Reşat altın, alış 3.153 TL, satış 3.185 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.188TL. 3 TL düşüş gerçekleşti.