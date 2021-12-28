Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 28 Aralık 2021

Altının ons fiyatı, 28 Aralık 2021 Salı günü 1.814 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 692 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 4.658 TL.

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Altın fiyatları, Omicron varyantına yönelik endişelerin azalması ve ABD’de güçlü seyreden perakende satış verilerinin risk iştahını canlandırmasıyla dar hacimli piyasada bir haftanın zirvesinden geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 17 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün %0.1 düşüşle 1,809.68 dolara geriledi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 686 TL, satış 692 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 716 TL. 24 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 28 Aralık 2021 Salı günü 6.910 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1120 TL, satış 1143 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1184 TL. 64 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 4.611, satış 4.658 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 4.826. 168 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.237 TL, satış 2.283 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.369 TL. 86 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 4.519 TL, satış 4.564 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 4.738 TL. 174 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 4.510, satış 4.554 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 4.728 TL. 174 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 28 ARALIK 2021

Ekonomi uzmanlarının 28 Aralık 2021 altın yorumları: Geçtiğimiz hafta yaşanan sert kırılma sonrasında Gram Altın haftanın ilk gününde tepki alımları etkili oldu. %5.42 oranında yükselen Gram Altın günü 673.75 TL seviyesinden tepki hareketleri sonrasında kısa vadeli göstergelerde toparlanma yaşansa da şimdilik net bir güç kazanımı görülmüyor.

Kısa vadeli hareketlerde 694 TL ile 734 TL seviyeleri kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir. 600TL seviyesi ise ilk destek nokrası olarak takip edilebilir.