Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 29 Eylül 2021

Altının ons fiyatı, 29 Eylül 2021 Çarşamba günü 1.740 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 494 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.333 TL.

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Altın fiyatları, yükselen ABD Hazine tahvili getirilerinin bugün hafifçe gerilemesiyle birlikte yükseldi. Ancak doların son ayların en yüksek seviyesine çıkmasını sağlayan ABD’de faiz artırımının beklenenden daha erken geleceği yönünde artan endişelerin etkisiyle yedi haftanın dip seviyesine yakın bir yerde kaldı. Altının spot fiyatı %0.4 artarak ons başına 1,740.19 dolara yükseldi. Dün fiyatlar 11 Ağustos’tan bu yana görülen en düşük seviyeye düşerek 1,726.19 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 artışla ons başına 1,740.50 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 491 TL, satış 494 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 492 TL. 2 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 29 Eylül 2021 Çarşamba günü 4.955 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 801 TL, satış 818 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 813 TL. 5 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.299 TL, satış 3.333 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.313 TL. 20 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.603 TL, satış 1.636 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.626 TL. 10 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.238 TL, satış 3.270 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.253 TL. 17 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.233 TL, satış 3.265 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.246 TL. 19 TL yükseliş gerçekleşti.