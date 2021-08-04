Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 4 Ağustos 2021

Altının ons fiyatı, 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü 1.824 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 495 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.334 TL.

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Altın fiyatları, 4 Ağustos 2021 tarihinde Kapalı Çarşı'da gram altının değerlerinde ve altının ons değerinde yükseliş gözlemdi. Uzmanlar altın fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüsün Amerika'da oluşan enflasyon sonrası doların değer kaybetmesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 491 TL, satış 495 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 496 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü 4.939 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 801 TL, satış 818 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 817 TL. 1 TL yükseldi gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.330 TL, satış 3.334 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.345 TL. 11 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.604 TL, satış 1.637 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.642 TL. 5 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.234 TL, satış 3.267 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3284 TL. 17 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.227 TL, satış 3.260 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.277 TL. 17 TL düşüş gerçekleşti.

Altın yorumları 4 Ağustos 2021

Ekonomi uzmanlarının 4 Ağustos 2021 altın yorumları: Altın fiyatlarında son dönemde bir düşüş söz konusu. Bu düşüşün çok önemli etkileri var. Bu düşüşte FED raporları, ABD'deki enflasyon ve doların dünyada değer kaybetmesiyle birlikte döviz kurlarındaki düşüşün etkisi var. 9,34'e düşen bir dolar kuru var. Dövizlerde bir düşüş olunca altın kurunda da düşüler yaşandı. 560 TL'ye çıkan altının gramı 485 TL aralığına geriledi. Petrol fiyatları ile birlikte yükselişe geçecek. ABD'deki enflasyon, FED'in parasal genişlemeyi devam ettireceğini açıklaması ve faiz artışına gitmemesi dolar kurlarının düşmesine sebep oluyor ama altın fiyatlarının düşmeyeceği anlamına geliyor. Bunun sebebi de petrol fiyatlarının yükselmesi ve değersiz dolardan dolayı olarak gösteriliyor.