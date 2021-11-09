Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 9 Kasım 2021

Altının ons fiyatı, 9 Kasım 2021 Salı günü 1.822 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 569 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.831 TL.

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Altın fiyatları bugün geriledi ancak dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerinin Asya’daki işlemlerde kaydettiği düşüşe paralel olarak iki ayın zirvesi yakınlarında seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı seansın başında kaydettiği iki aylık zirvenin 4 dolar altına inerek %0.1 düşüşle 1,822.86 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0.2 düşüşle 1,824.80 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 564 TL, satış 569 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 552 TL. 17 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 9 Kasım 2021 Salı günü 5.689 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 921 TL, satış 940 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 912 TL. 28 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.793 TL, satış 3.831 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.718TL. 113 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.843 TL, satış 1.881 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.825 TL. 56 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.724 TL, satış 3.763 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.650 TL. 113 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.717 TL, satış 3.755 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.642 TL. 113 TL düşüş gerçekleşti.