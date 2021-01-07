Altın fiyatları düşüşe geçti! Gram altın 450 TL’nin altına indi

Altın fiyatlarında hareketli bir dönem yaşanıyor. Dün 1960 dolar seviyesine çıktıktan sonra 1900 dolar bandına sert gerileyen ons altın 1920 dolar etrafında dengelendi. İç piyasada ise doların 7.30’un altına inmesi ile gram altın 450 liranın altına çekildi.

ABD TAHVİL FAİZLERİNİN YÜKSELMESİ ONS ALTINI DÜŞÜRDÜ

GCM Yatırım Yardımcı Analisti Kaan Kutsar altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Ons altında dün yaşanan düşüşün ABD tahvil faizlerinin yüzde 1’in üzerine çıkmasından kaynaklandığını belirten Kutsar, ABD’de başlayan olayların ons altında düşüşü sınırlandırdığını ve bugün ons altında bir miktar toparlanma olduğunu söyledi.

“ANA EĞİLİM YATAY SEYİR”

İç piyasada ise dolar kurunda olumlu algının devam ettiği belirten Kaan Kutsar, “Kur 7.30’un altına inmiş durumda. Buna bağlı olarak gram altın fiyatları da 450 TL’nin altına indi. Gram altında 440-450 TL önemli destek seviyeleri. 471 ise önemli direnç konumunda. 440-470 arası yatay seviyesi ana eğilim durumunda.” dedi.

ABD İSTİHDAM VERİSİ ONS ALTIN İÇİN ÖNEMLİ

Önümüzdeki dönemde ABD istihdam verisi ve virüse karşı geliştirilen aşılar ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini belirten Kutsar, “ABD istihdamında kayıplar söz konusu. Eğer burada kötümser senaryolar gerçekleşirse ons altında yükseliş görebiliriz. İyimser senaryoda ise ons altında geri çekilmeler başlayabilir. ABD Başkanı Biden’ın koltuğuna oturması ile birlikte mali teşvik paketinin gündeme gelmesi ons altını etkileyen nemli konulardan biri.” ifadelerini kullandı.

1930 DİRENCİ ÖNEMLİ

A1 FX Araştırma Müdürü Eren Can Umut tarafından hazırlanan analizde ise ons altın 1.900 desteğinde tutunduğu ve yükseliş hareketine devam edebileceği belirtildi.

ABD'de güçlü teşvik paketi beklentilerinin desteklendiğini ifade eden Umut, “Dün ons altın tarafında 1965 direncine yaklaşılmasının ardından satış baskısının hız kazandığını görsek de mevcut beklentiler eşliğinde 1900 desteğine ulaşılmasının ardından yeniden yukarı yönde hareketlerin oluştuğunu izlemekteyiz.

Bu sayede 1920 üzerinde fiyatlamaları takip etmekteyiz. Gün içerisinde yükseliş hareketinin devamı adına 1930 direncini önemsiyoruz. Bu seviyenin yukarı yönde aşılmasını sağlayacak fiyatlamaların oluşması durumunda 1945 ara direnci ile birlikte 1965 seviyesinin yeniden potaya girebileceğini not edelim.

Sarı metalde geri çekilmenin ivme kazanması adına 1900 desteğinin altında fiyatlamaları görmemiz gerektiğini hatırlatalım. Şimdilik teknik ve temel dinamikler bu yönde bir fiyatlamaya uygun değil. Buna karşılık 1900 desteğinin kırılabilmesi durumunda 1875 ve 1855 – 1848 bölgesinin yeniden hedef konumuna yerleşeceğini belirtelim.” dedi.