Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 29 Kasım 2021

Altının ons fiyatı, 29 Kasım 2021 Pazartesi günü 1.793 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 730 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 4.923 TL

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Altın fiyatları, aşıya dayanıklı olabileceği düşünülen Omicron varyantına dair endişelerin güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini artırmasıyla yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 artarak 1,793.72 dolara yükseldi. ABD Altın vadeli işlemleri %0.4 artarak 1,793.2 dolara yükseldi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 723 TL, satış 730 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 661 TL. 71 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 29 Kasım 2021 Pazartesi günü 7.320 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1184 TL, satış 1208 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1093 TL. 115 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 4.875 TL, satış 4.923 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 4.456 TL. 467 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.364 TL, satış 2.412 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.187 TL. 225 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 4.778 TL, satış 4.826 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 4.374 TL. 452 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 4.767 TL, satış 4.815 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 4.365 TL. 449 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 29 KASIM 2021

Ekonomi uzmanlarının 29 Kasım 2021 altın yorumları: Altın fiyatları, koronavirüsün yeni Omicron varyantına dair endişelerin azalması ve küresel risk iştahının yükselmesiyle yeniden 1.800 doların altına geriledi. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yatay seyirle 713 TL civarında bulunuyor.

Gram altında geçtiğimiz haftanın kapanış gününde ABD'de piyasalar yarım gün açık olması, yeni Covid varyantının risk algısında bozulmaya neden olması ve kurda yaşanan yükselişle 735TL görülse de ons altında yaşanan geri çekilme ve TL'de toparlamayla 707TL seviyesinden kapanış gerçekleşti. Bugün yeni varyant etkisinin devam etmesi ile birlikte ons altında yatay, kurda ise sınırlı yükselişler görülebilir.

Gram Altın'da yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 738 ve 760 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 690 ve 660 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.