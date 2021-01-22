Altın fiyatlarında düşüş! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Haftanın son iş gününde de altındaki düşüş devam etti. Sabah saatlerinde, serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı 441 lira olarak fiyatlandı.

DÜN NE OLMUŞTU?

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklanmış ve Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 17 seviyesinde sabit tutmuştu. Merkez Bankası, Naci Ağbal'ın başkanlığa getirilmesinden sonra gerçekleştirilen ilk toplantıda 475, ikinci toplantıda ise 200 baz puan olmak üzere toplamda 675 baz puan faiz artışına giderek politika faizini yüzde 10.25'ten, yüzde 17 seviyesine çekmişti.

Merkez Bankası'nın aldığı bu karar sonrası döviz ve altın fiyatlarında gerileme yaşanmıştı.

Türkiye'de en çok tercih edilen altınlardan olan çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarının alış ve satış fiyatları şu şekilde;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 719.00

Satış: 731.00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.439.00 Lira

Satış: 1.461.00 Lira

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.837.70

Satış: 2.869,10

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.869.70 Lira

Satış: 2.910.90 Lira