Altın hesaplarından TL’ye dönüş desteği

Döviz hesaplarından TL'ye dönüşüme destekten sonra altın hesapları için de destek sağlanacak. İşlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, talep edilmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilerek Merkez Bankası tarafından satın alınacak ve karşılığı TL ilgili bankaya aktarılacak.

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Yurtiçi yerleşik gerçek kişilerin altın cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarının TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde sağlanacak desteğe ilişkin esaslar belirlendi.

Merkez Bankası’nın altın hesaplarından TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 28 Aralık tarihinde mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, talep edilmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilerek Merkez Bankası tarafından satın alınacak ve karşılığı TL ilgili bankaya aktarılacak.

3 AY, 6 AY VEYA 1 YIL VADELİ TL MEVDUAT HESABI

Yönetmelik hükümlerine göre, TL’ye dönüştürülecek altın hesaplarına 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat veya katılma hesabı açılacak. Bankaların mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacak.

Bu kapsamdaki katılma hesabına sağlanacak getirinin Merkez Bankasının katılım bankaları ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptığı bir hafta vadeli geri satım vaadi ile alım işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde katılım bankası karşılayabilecek. Karşılanmayan kısım için TCMB tarafından ödeme yapılmayacak.

MEVDUAT SAHİBİNE ANAPARA İLE FAİZ

Vade sonunda TL mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi ilgili banka tarafından ödenecek.

Vade sonu fiyatının dönüşüm fiyatından yüksek olması ve fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutarın bankalar tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, fiyat farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacak.

TL mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez Bankasınca fiyat farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. Dönüşüm desteğinden bir defa yararlanılabilecek. (REUTERS)



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