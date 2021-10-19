Altında kâr satışı yapmak isteyen Kapalıçarşı’ya koştu

Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, altın fiyatlarındaki sert artışlardan sonra kâr satışı yapmak için Kapalıçarşı'ya gelenlerin sayısının arttığına işaret etti. Özboyacı, "Altın alıp satmak isteyenler bu dönemlerde Kapalıçarşı’yı tercih ediyor. Günlük ziyaretçi sayısı 100 binlere ulaştı" dedi.

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Altın fiyatlarındaki hareketlilik Kapalıçarşı'da yoğunluk oluşmasına yol açtı. Pandemi döneminde 15-20 binlere düşen günlük ziyaretçi sayısının 100 binlere çıktığı belirtildi.

Bu duruma altın fiyatlarında yaşanan hareketliliğin ve yurt dışı uçuşlarının açılmasının etki ettiği düşünülüyor.

Kapalıçarşı Genel Sekreteri Cem Özboyacı, “Son dönemde altın fiyatlarında sert hareketler görülüyor. Altın alıp satmak isteyenler bu dönemlerde Kapalıçarşı'yı tercih ediyor” dedi.

DÜĞÜNLER VE TURİSTLER DE ETKİLİ

Vatandaşın düğün alışverişleri için çarşıya gelmesinin de artan günlük ziyaretçi sayısında etkili olduğunu söyleyen Özboyacı, şöyle devam etti:

“Pandeminin başlarında ziyaretçi sayısı çok azalmış, 15-20 binlere düşmüştü. Uluslararası kapıların açılmasıyla turistler yeniden gelmeye başladı. Şu an günlük ziyaretçi sayısı 100 binlere ulaştı.”

HASIR BİLEZİĞE TALEP YÜZDE 50 AZALDI

Öte yandan, son günlerde altın fiyatının yükselişe geçmesiyle altına alım talebi azaltırken, bundan en çok etkilen ürünün Trabzon hasır bileziği olduğu belirtildi.

Trabzon’daki kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, hasır bileziğe olan talebin son artışlardan sonra yüzde 50 düştüğünü belirtti.

Bir hasır takım ayarına göre 40 bin TL'den başlayıp 70-80 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Tonyalı, “Yaz mevsimine göre altının gram fiyatı 40-50 TL yükseldi, ilerleyen günlerde ne olacağı meçhul. Gelen müşterilerimizin genellikle yüzde 80'i yatırım amaçlı külçe altın, burma bilezik gibi ürünleri daha çok tercih ediyor” dedi. (İHA)



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