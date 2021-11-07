Altında tedirgin eden dalgalanma

Altın fiyatları, büyük merkez bankalarının bu haftaki faiz oranlarındaki 'güvercin' tutumu nedeniyle son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Son günlerde yükselişiyle gündemde olan altın, inişli çıkışlı grafiğiyle hem kuyumcuları hem de yatırımcıyı tedirgin ediyor.

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Uzun zamandır yükselen fiyatlarıyla gündemde yerini alan altın, inişli çıkışlı grafiğiyle vatandaşı tedirgin ediyor.

KUYUMCULAR: FİYATLAR SİRKÜLASYONU ENGELLİYOR

Alış ve satışta anlık değişen fiyatlar sirkülasyonu engellerken kuyumcu esnafı piyasanın düzelmesini bekliyor.

Birçok vatandaşın altın fiyatlarının daha çok yükseleceğini veya düşeceğini düşünmesinden dolayı beklemede olduğunu belirten kuyumcu esnafı, dalgalı grafiğin de etkisinin olduğunu belirtti.

“GRAMINDA 10 LİRAYA VARAN DALGALANMA SÖZ KONUSU”

Kuyumculuk Semih Soyat, altın fiyatında anlık iniş ve çıkışın çok hızlı olduğunu söyledi. Anlık değişimde altın gramının 10 liraya kadar değişiklik gösterdiğini belirten Soyat, “Piyasada şu an aşırı bir dalgalanma var. Bu da insanları kararsızlığa sürüklüyor. Altın fiyatlarının daha da yükseleceğini ve daha da düşeceğini tahmin eden iki ayrı kesim var. Onun için şu anda satacak olan yükselecek diye satmıyor. Alacak olan da düşecek diye almıyor. Şu anda inanılmaz inişli çıkışlı bir grafik var. Türk lirası bazında konuşursak gramında 10 liraya varan dalgalanma söz konusu. Bu da takip eden vatandaşta tedirginlik oluşturuyor” dedi.

SON İKİ AYIN ZİRVESİNDE

Altın fiyatları, büyük merkez bankalarının bu haftaki faiz oranlarındaki ‘güvercin’ tutumu nedeniyle son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ons altın, dün, ABD istihdamının Ekim ayında beklenenden fazla arttığını gösteren verilerin yol açtığı düşüşten sonra toparlanarak haftayı yüzde 1.47'lik yükselişle 1819 dolar seviyesinden kapattı.

Uzmanlar ons altının 1800 doların üzerinde kalıcı olması halinde bir sonraki direnç seviyesinin 1875 dolar olacağını ifade ediyor.

ABC Bullion'un küresel genel müdürü Nicholas Frappell, “Yatırımcı ilgisi hâlâ çoğunlukla hisse senedi piyasalarında ve altın 1.835 doların üzerine çıkana kadar, güçlü ilgi çekmek için yeterli momentuma sahip olmayabilir” dedi.

Kapalıçarşı altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı dün 565,97 lira oldu.

Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 762 liradan, 22 Ayar Bilezik (Gr.) 515,60 liradan, tam altın 3 bin 762 liradan, yarım altın bin 829 liradan ve Çeyrek altın 914 liradan satıldı.

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