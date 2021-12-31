Altından TL’ye çevrilen mevduatta stopaj kararı

Altın mevduattan TL'ye çevrilen mevduatta stopaj oranı sıfır olarak uygulanacak.

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Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında tevkifat oranı yüzde 0 olarak uygulanacak.

Gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında kararda düzenlemeler yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

28 ARALIK İTİBARIYLA

Karara göre, söz konusu hüküm; TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında, 28 Aralık tarihi itibarıyla mevcut altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL’ye çevrilen mevduat ve katılım hesaplarına uygulanacak. (REUTERS)



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