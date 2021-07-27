Amazon’dan yalanlama geldi, Bitcoin düştü

ABD merkezli e-ticaret ve bilişim devi Amazon kripto para birimi Bitcoin’i bu yılın sonundan itibaren ödeme aracı olarak kabul edeceği yönünde basında çıkan haberleri yalanladı.

Amazon’un kripto para ve blok zincir uzmanı alımı için ilan vermesi, kripto paraları ödeme aracı olarak kabul edeceği ve hatta Amazon’un 1 yıl içinde kendi kripto parasını çıkaracağı iddialarının ortaya atılmasına yol açmıştı.

Amazon Sözcüsü yaptığı açıklamada, “Kripto paralara ilgimiz her ne olursa olsun, kripto paraları ödeme aracı olarak kabul edeceğimize, kripto paralar için spesifik planlarımıza yönelik spekülasyonlar doğru değil. Amazon’dan alışveriş yapan müşterilerimiz için kripto para kullanımının neye benzeyebileceğine araştırmaya odaklanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Dün Amazon’la ilgili çıkan haberlerin de etkisiyle Bitcoin 40 bin dolar sınırına yaklaşmıştı. Bugün ise 36 bin dolara geri çekildi.

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