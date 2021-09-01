Antalya’da toplu ulaşıma yüzde 12 zam

Ülke genelinde ulaşıma gelen zamlar hız kesmiyor. Temmuz ayında İstanbul'da yüzde 15, dört gün önce de Samsun'da yüzde 16 zamlanan ulaşım ücretleri, bugün de Antalya'da arttı. 3.65 TL olan toplu taşıma ücreti 4 lira 10 kuruşa yükseldi.

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Antalya kent merkezinde toplu taşıma esnafının talebi üzerine ulaşım ücretlerine yüzde 12 zam yapılması kararı alındı.

Zam ile birlikte 3.65 TL olan toplu taşıma ücreti 4 lira 10 kuruşa yükseldi. Öğrenci ücreti ise 2.10 kuruştan 2.40 kuruşa çıkarıldı. Uygulamanın bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

İHA’nın haberine göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğünün sekreteryasının yürüttüğü Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı. Kurulda birçok kurum ve kuruluş temsilcisi yer aldı.

Taksimetre açılış ücretlerinin ise önümüzdeki saatlerde netlik kazanacağı öğrenildi.

SAMSUN VE İSTANBUL’DA DA ZAMLANMIŞTI

Öte yandan, dört gün önce de Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin toplantısında toplu ulaşıma zam kararı çıkmıştı.

Dolmuş ücretleri 3.5 TL’den 4 TL’ye, öğrenci ücreti ise 3 TL’den 3.5 TL’ye yükselmiş; okul servis ücretleri de yüzde 16 zamlanmıştı.

İstanbul'da ise temmuz ayında toplu taşıma ve servis ücretlerine yüzde 15 zam yapılmış; tam bilet fiyatı 3.50'den 4.05 TL'ye, öğrenci bileti 1.70'den 1.95 TL'ye çıkmıştı.

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