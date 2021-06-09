Araç muayenede gecikme zammına yeni düzenleme

Araç muayeneleri geç yapılırsa, banka faizlerinin ve enflasyonun çok üzerinde ücret alınarak vatandaş üzerinden büyük rant sağlanıyordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin CHP’li Üyesi Nadir Ataman'ın gündeme getirdiği ve SÖZCÜ'nün 3 Haziran tarihinde “Araç muayenede fahiş faiz dönemi” başlığı ile duyurduğu haberde araç muayenesini geciktiren vatandaşların yüzde 86'yı bulan gecikme faizi ile karış karşıya kalındığına işaret edilmişti.

Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren yeni düzenleme ile araç muayenelerinde geciken her ay için muayene bedeli Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında yeniden belirlenecek.

TÜVTÜRK yetkililerinden edinilen bilgiye göre, hesaplanan toplam gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranlarına ve aracın muayeneye geliş tarihine göre değişiklik gösterebilecek.

Yetkililer yeni düzenlemeye göre, araç muayenesini 1 yıl geciktirmiş bir otomobil sahibinin, 205.08 TL gecikme cezası yerine yaklaşık 14.36 TL ödeyecek. 5 yıl muayeneye gelmeyen bir ticari aracın ödeyeceği gecikme bedeli ise 1.062,71 TL, yerine 74.68 TL olacak.