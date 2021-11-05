Asgari ücret ne zaman belli olacak? Gözler asgari ücret zammı görüşmelerinde…

Asgari ücret, çalışan kesimin büyük kısmının alacağı maaşta etkili oluyor. Son dönemde ardı ardına yaşanan zam furyası sonrasında gözler asgari ücret zammı görüşmelerine çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi asgari ücret zammı toplantılarının Aralık ayında başlaması bekleniyor.

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Türkiye’de çalışan nüfusun yarısına yakınını oluşturan asgari ücretliler bu yıl yapılacak maaş zammını bekliyor. Bu yıl ardı ardına gelen zamlar ve artan vergilerle zorlanan vatandaşlar kendilerini memnun edecek bir asgari ücret zammı istiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ve asgari ücretle ilgili çalışma başlatıldığını açıkladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türk-İş toplantısına katılma üzere Afyonkarahisar’a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yakın zamanda asgari ücreti görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, “Asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir” dedi.

Asgari ücret toplantıları geçtiğimiz yıllarda Aralık ayında başlayıp son haftasına kadar devam etti. Bu yıl da görüşmelerin Aralık ayında başlaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge ve asgari ücretle ilgili açıklama yaptı.

“Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile toplumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz” diyen Bilgin, “Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak asgari ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Bilgin, “Asgari ücret ile ilgili hepimizin yaptığı hesaplar var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyenin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz” dedi.

YOKSULLUK SINIRI 9 BİN 931 TL OLDU

‘Yoksulluk sınırı ise 9 bin 931 olarak hesaplandı. Yoksulluk sınırı gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarından oluşuyor.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 3 bin 709,23 TL oldu.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 24,56

Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 4,18 oranında artış gösterdi.

Yılın ilk dokuz ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 17,72 oranında gerçekleşti. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 24,56 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 19,58 olarak hesaplandı.

MEYVE VE SEBZE FİYATLARINDA ARTIŞ

Yaş sebze-meyve fiyatları, mutfak harcamasını olumsuz etkileyen önemli unsur oldu.

Geçtiğimiz ay 7,50 TL olan ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı bu ay 8,28 TL'ye yükseldi. Geçtiğimiz ay 6,67 olan ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 8 TL'ye yükselirken ortalama kilogram meyve fiyatı da 6,64’ten 8,70 TL’ye çıktı.