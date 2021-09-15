Avrupa Merkez Bankası Başkanı: Uzaktan çalışanlar artık tam zamanlı ofise dönmez

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, katıldığı bir televizyon programında pek çok sektörde uzaktan çalışan personelin ofislerine geri dönmesini beklemediklerini ve uzaktan çalışmanın kalıcı olacağını belirtti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’e göre, şirketler corona virüsü pandemisi sırasında esnek çalışma koşullarıyla yaşamayı öğrendiği için uzaktan çalışan personel artık tam zamanlı olarak ofise geri dönmeyecek.

Katıldığı bir televizyon programında, “İnsanların buluşabilmesi, birbirini görebilmesi, düzenli toplantılar yapabilmesi ve yüz yüze iletişim kurabilmesi için haftanın bazı günlerinin ofiste geçirileceği hibrit bir düzene doğru gidiyoruz” diyen Lagarde, “Ancak haftanın geri kalanı muhtemelen evden çalışılacak” ifadelerini kullandı.

HERKES BU LÜKSE SAHİP DEĞİL

Lagarde, bu yeni düzenin kesin tasarımının hala tam olarak belirlenmediğini belirterek, “İnsanlar pandemi sırasında öğrendiler ve bu tecrübeler gelecekteki çalışma şekli için kullanılacak” dedi.

Ancak Lagarde, hastane personeli, inşaat işçileri ve perakende sektöründe çalışanlar da dahil olmak üzere işgücünün büyük bir bölümünün uzaktan çalışma lüksüne sahip olmadığını kabul etti.

BÜYÜK ŞİRKETLER OFİSİ ERTELİYOR

Büyük şirketler, delta varyantının yaygınlaşmasının ardından ofise dönüşleri ertelemek zorunda kaldı.

Delta varyantı nedeniyle Facebook, Twitter, Microsoft, Amazon gibi pek çok şirket ofise dönüşü ertelerken geçtiğimiz günlerde CNBC’ye konuşan Microsoft ve LinkedIn CEO’ları Satya Nadella ve Ryan Roslansky, coronavirüsü vakaları arttıkça tüm çalışanların ofise dönmelerini planlamak yerine uzaktan çalışmayı desteklemenin yollarını aradıklarını söylemişti.

İlginizi Çekebilir Microsoft ve LinkedIn CEO'ları artık ofise dönmeyi beklemediklerini açıkladılar

İlginizi Çekebilir Ofise dönmeleri için ikramiye ve dondurma teklif ediyorlar