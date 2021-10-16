Ayazağa’daki 49 dönümlük İETT arazisi ihaleye çıktı

İETT, Ayazağa'daki garajın bulunduğu 49 dönümlük arazisini ihaleye çıkardı. İETT, "Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı" usulüyle inşaat yaptıracak. Tahmini bedel 1.2 milyar TL olarak hesaplandı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ayazağa’daki 49 dönümlük arazisini ihaleye çıkardı.

İhale duyurusunda, halen İETT Garajı olarak kullanılan araziye, “Arsa satışı karşılığı gelir (hasılat) paylaşımı usulüyle inşaat yaptırılacağı kaydedildi.

Kapalı Teklif Usulü Arttırma ile gerçekleştirilecek ihale ile ilgili teklif mektupları 27 Ekim 2021 gününe kadar teslim edilebilecek.



İhale şartnamesindeki bazı şartlar şöyle sıralandı:

TAHMİNİ BEDEL 1.2 MİLYAR TL: Tahmin edilen bedel 1 milyar 200 milyon TL + KDV’dir. Geçici teminat bedeli ise tahmin edilen toplam bedelin yüzde 3'ü oranında yani 36 milyon lira olarak belirlendi.

EN AZ 1 MİLYAR CİRO: İsteklilerin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunun en az 1 milyar TL olması gerekmektedir.

KREDİ TOPLAMI 1.5 MİLYAR TL: İstekliler, bankalardan alacakları, Banka Referans Mektupları ile bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi toplamlarının 1 milyar 500 milyon TL’den az olmadığını belgelemeleri gerekmektedir.

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