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Babacan: Kripto parada yasaklardan bahsedilmesi ülkemizi çağın gerisine götürür

İktidarın kripto para yasası hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kripto para mevzuatında yasaklardan bahsedilmesi ülkemizi çağın gerisine götürür. Yapılması gereken borsaların denetlenerek güven oluşturulmasıdır” dedi.

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Babacan: Kripto parada yasaklardan bahsedilmesi ülkemizi çağın gerisine götürür

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın ‘kripto para yasası' hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babacan, “Kripto para mevzuatında yasaklardan bahsedilmesi ülkemizi çağın gerisine götürür. Yapılması gereken borsaların denetlenerek güven oluşturulmasıdır” dedi.

“Biz, takipçi değil öncü ülkelerden olmalıyız” çağrısında bulunan Babacan, “Dünyayla uyumu yakalamak ve yenilikçiliğin önünü açmak üzere ‘Yarına Atılım' diyoruz” ifadelerini kullandı.

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