Bakan Varank’ın övündüğü ABD’li banka raporunda dolar tahmini ne?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün Ankara'da bir açılış töreninde yaptığı konuşmada ABD'nin önde gelen bankalarından JPMorgan'ın bir raporuna işaret ederek “Daha iki gün önce ABD'nin en büyük bankası olan JPMorgan bir rapor yayımladı. Felaket tellallarına inat Türkiye'nin beklenenden çok daha hızlı bir şekilde toparlanıp başarı performansı göstereceğini öngörüyor.” dedi.

Muhalefetin ekonomi konusunda eleştirilerine de tepki gösteren Varank, “Uluslararası kuruluşların bir bir teyit ettiği bu gelişmelere karşı ne hikmetse muhalefet lal olmuş durumda” ifadelerini kullandı.

Peki, söz konusu raporda Türkiye ilgili neler yazıyor?

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELTİLDİ AMA…

Varank'ın işaret ettiği rapor, 8 Temmuz'da yayımlandı. Raporun başlığı “Yükselen piyasaların görünümü ve strateji” başlığını taşıyor.

Raporda, Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini yükseltildiği hatırlatılıyor. Nitekim, banka haziranda 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6,1'den yüzde 6,8'e yükseltmişti ancak 2022 büyüme tahmini yüzde 3,4 ile düşük seviyede kaldı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DE YÜKSELDİ

Raporda, Türkiye için 2021 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 13.4’ten yüzde 14.7’ye, 2022 sonu enflasyonu tahmini yüzde 10.5’ten yüzde 11.5’e yükseltildiği de aktarıldı. Merkez Bankası (TCMB), 2023 sonu için enflasyonda yüzde 5 seviyesine ulaşmayı hedeflerken, bankanın beklentisi yüzde 11,5. Banka, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde ortalama yüzde 18,1'lik yüksek enflasyon beklentisine de sahip.

Banka, 2021'de milli gelire oranla yüzde 2,7'lik bütçe açığı, yüzde 3,6'lık da cari açık bekliyor.

FAİZDE YAKIN ZAMANDA İNDİRİM BEKLENTİSİ YOK

Yılın dördüncü çeyreğine kadar politika faizinin yüzde 19'da kalmasını öngören banka, dördüncü çeyrekte toplamda 150 baz puanlık faiz indirimi olacağını tahmin ediyor. Banka ayrıca, TCMB politika faizinin 2022 sonuna kadar ancak yüzde 14,50'ye kadar düşebileceği tahmininde bulunuyor.

Türkiye'nin de dahil olduğu bazı ülkelerde gıda enflasyonundaki yükselişe işaret eden banka, küresel gıda fiyatlarındaki artışın ve yurt içindeki rekolte düşüşlerinin gıda enflasyonu artışında belirleyici olduğuna işaret edildi.

Raporda ayrıca, Türkiye'de kura temelli politikalara meydan okunduğunda risklerin ortaya çıktığı da vurgulandı.

DOLAR/TL TAHMİNLERİ

Raporda JPMorgan'ın dolar/TL tahminleri de yer alıyor. Buna göre, banka, şu an 8,60-8,70 aralığında hareket eden dolar/TL'nin eylül sonunda 9'a, yıl sonunda 9,50'ye ulaşmasını öngörüyor. Bankanın 2022 yılı Mart sonu için kur tahmini 10,00, Haziran 2022 tahmini ise 10,50.

TCMB’nin son enflasyon raporunda duyurduğu 2021 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 12,2 seviyesinde.

TCMB’nin haziran ayı anketinde 8,95 olan piyasanın yıl sonu dolar/TL beklentisi, temmuz anketinde 8,99’a yükselmişti. JPMorgan ise kurda daha fazla yükseliş öngörüyor.

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