Bakanlıkta lüks araç oyunu

Ulaştırma Bakanlığı, lüks araçlara binmek için, ihalelere ek madde koymuş. İhale konusuyla ilgisi olmayan uygulamayla sadece bir yılda 10'u lüks, toplam 70 araç alınmış. Lüks otomobillerin parası, şişen ihale bedelleriyle vatandaşın cebinden ödeniyor.

Yusuf DEMİR

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Sayıştay’ın hazırladığı 2020 raporu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndaki bir usulsüzlüğü gün yüzüne çıkardı. AKP iktidarı bir tarafta üst üste tasarruf tedbiri açıklarken, kamu ihalelerinde yapılan oyunlarla halkın sırtındaki yükün ağırlaştırıldığı ortaya döküldü.

Rapora göre, Ulaştırma Bakanlığı bürokratları, yapım işi ve mal alımı sözleşmelerinde yer alan “Diğer Hususlar” bölümünde ek maddeler koyarak, ihale konusu işle ilgisi olmayan lüks otomobil aldırdıkları anlaşıldı.

BİR YILDA 70 OTOMOBİL 8 MİNİBÜS

Bakanlık bu yolla sadece 2020 yılında yüklenicilere 10’u lüks toplam 70 otomobil ve 8 minibüs aldırdı. Bakanlık ayrıca 220 Pc, 150 laptop, 160 tablet, 230 cep telefonu, 44 televizyonu da şartnameye ekleyerek satın aldırdı.

Sayıştay raporunda şu tespitler yapıldı:

Sözleşmeler kapsamında temin edilen lüks araçların tamamı ve diğer araçların büyük bölümü gerekli silindir hacmi, yerlilik oranı ve menşei şartlarını sağlamamaktadır.

Tablodan görüleceği üzere, sözleşmeye bağlanan işler kapsamında çok sayıda otomobil, ofis araç ve gerecinin temin edilmesi amaçlanmıştır. Temin edilen otomobil, araç ve gereçlerin büyük bir bölümünün (lüks araçların tamamı) Bakanlık merkez teşkilatınca kullanıldığı görülmektedir. Dolayısıyla, temin edilen araç ve gereçler sözleşmesi yapılan işin ifasından ziyade İdarenin merkez teşkilatının genel ve sürekli ihtiyaçlarının teminine yöneliktir.

Oysa, bu şekilde bir uygulamaya mezkûr hükümlerce mevzuat izin vermemektedir. Kamu idarelerinin genel ve sürekli ihtiyaçlarının nasıl temin edileceği ilgili mevzuatımızda düzenlenmiştir. Yapım işi ve mal alımı sözleşmelerinin bu düzenlemeleri ikame edecek veya etkisiz hale getirecek şekilde kullanılması mümkün değildir.

Bu itibarla, İdare tarafından ihale edilecek olan yapım ve mal alım işlerinin sözleşmeleri hazırlanırken, “Diğer Hususlar” bölümüne ilgili mevzuatta öngörülen amaç ve kapsama uygun hükümler konulması, işin amaç ve kapsamını aşacak şekilde İdarenin genel ve sürekli ihtiyaçlarının teminine yönelik düzenlemelerin yapılmamasının sağlanması gerekmektedir.

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