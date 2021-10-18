Belediyedeki yolsuzlukları savcıya tek tek anlattığı için işten kovulan zabıta konuştu

AKP’li Ekinözü Belediyesi’nde 6.5 yıldır zabıta olarak çalışan Ahmet Yardımcı, yolsuzluklar tespit etti. Belgelerle savcıya gitti. Belediye, Yardımcı’yı kovdu. İşsiz kalan zabıta, “Pişman değilim” dedi.

Veli TOPRAK

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Ahmet Yardımcı, 2011'de TSK'da göreve başladı. 2015'te ayrıldı ve AKP'li Kahramanmaraş'ın Ekinözü Belediyesi'ne geçmek için dilekçe verdi. Ahmet Yardımcı gibi uzman çavuş olan İkram Şahin, Dursun Taşdemir ve Geylani Kaplan da dilekçe ile belediyeye geçtiler. 2017 yılında Şevki Özer tarafından 4 uzman çavuşun geçişi şikayet edildi. Müfettiş Mustafa Pamukoğlu tarafından yapılan inceleme sonrasında atamalarda usulsüzlük olmadığı rapor edildi ve göreve devam ettiler.

SES KAYITLARI VAR: 2019'da Bilal Eker'in Belediye Başkanı seçilmesinden sonra Yardımcı'nın şahit olduğu bazı usulsüzlükler yaşandı. Yardımcı, 10 Eylül 2021'de savcılığa giderek tespit ettiği yolsuzluk ve usulsüzlükleri belgeleriyle anlattı. İki sayfa ifade veren Yardımcı'nın sunduğu belgeler için fotoğraf ve bazı ses kayıtları da yer aldı. Belediye Başkanı Eker, hakkında şikayetçi olan zabıtayı önceki gün işten attı. 15 Ekim tarihli iş akdinin feshedildiği yazıda şu görüşlere yer verildi:

İLİŞİĞİNİZ KESİLDİ: “…Şartları taşımadığınız halde 21/05/2015 tarihinde Ekinözü Belediyesi'ne uzman erbaşların 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92. Maddesi hükmünden yararlandırılarak sehven açıktan atamanız yapılmıştır. 15/10/2021 tarihi itibari ile atamanıza ilişkin idari işlem geri alınarak Ekinözü Belediyesi ile ilişiğiniz kesilmiştir.”

SONRA ÇIKIŞI VERİLDİ: İşinden olan Ahmet Yardımcı yaşadıklarını şöyle anlattı: “2011 yılında TSK'da sözleşmeli er olarak başladım. O tarihte yeni olduğumuz için ve yasada da belli olmadığı için uzman onbaşı idim. Mart 2015'te TSK'dan ayrıldım. Belediyeye girmek için dilekçe verdim. 21 Mayıs 2015'te işe başladım. 6.5 yıl boyunca çalıştım. Mevcut başkanını usulsüzlüklerini savcılığa anlattıktan sonra çıkışımı verdi. İş akdimi fesh ettikleri belgede ‘sehven' diyor, bu evrak sahteciliği demektir. Bölge idare mahkemesine gitmeyi düşünüyorum. Ben bu yolsuzlukları ortaya çıkardıktan sonra bunlar oldu. Bu tür usulsüzlük, yolsuzluğu kim yaparsa yapsın benim görüşüm değişmez. Babam olsun yine aynısını yaparım. Pişman değilim. İçim rahat. 2 tane çocuğum var. Eşim ev hanımı. Şimdi illaki geçim derdimiz olacak.” Uzman çavuş iken 2015'te Belediyeye dilekçe veren 4 kişiden biri olan Yardımcı, 2017 yılında müfettiş incelemesi geçirdiklerini o tarihte herhangi bir eksiklik olmadığının tespit edildiğini de sözlerine ekledi.