Belirsizlikten 3 ayda 10.6 milyar dolar çıktı

Kur ve faiz belirsizliği yabancıların dolar cinsinden borçlanıp Türk Lirası’na yatırım yaptığı carry trade işlemlerini dibe çekti.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Dolar güçlendikçe gelişen ülke hisse senedi ve tahvil sahiplerinin getirileri aşınıyor. Yükselen dolar ‘carry trade' cazibesini de azaltıyor. En son rakamlara göre şu an Türkiye'de yabancıların 30.7 milyar dolarlık TL pozisyonu kaldı. Hisse senetlerinde 19.5 milyar dolar, TL tahvillerde 4.9 milyar kaldı, ‘carry trade' kanalıyla gelen swap miktarı ise 2.9 milyar dolara kadar indi. TCMB'nin açıkladığı son portföy verilerine göre, 3 Aralık haftasında hisse senetlerinden 162 milyon dolar, devlet tahvillerinden 12 milyon dolar yabancı sermaye çıkışı yaşandı.

BİTMEK ÜZERE

Aynı hafta yabancıların Türk bankaları ile yaptığı TL swap miktarında ise 2 milyar dolarlık hızlı bir çıkış görüldü. Kur ve faiz belirsizliğinin arttığı son 13 haftada yaşanan toplam çıkış ise 10.6 milyar dolar oldu. Ekonomistler, yabancıların TL alıp faize yatırma ticareti olan ‘carry trade'in de bitmek üzere olduğuna dikkat çekti. Sonuç olarak, yabancı yatırımcıların TL cinsinden toplam fon portföyü geçen hafta 2.1 milyar dolarlık çıkışa işaret etti.

İthalatın faturası nasıl ödenecek?

Yeni ekonomik modelin, Türkiye hiç cari açık veremeyecekmiş gibi kurgulandığı ifade ediliyor. Ancak önümüzdeki dönem cari açığın finansmanında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ‘elimizin tersi ile itiyoruz' dediği sıcak paraya muhtaç olacağına dikkat çekiliyor. Ekonomistler, sıcak para gelmediğinde Türkiye'nin ithal ettiği enerjinin faturasını dahi ödeyemez duruma geleceğini belirterek “asıl tehlike bu” değerlendirmesi yapıyor.