‘Bir buçuk ayda 60 kez fiyat değişir mi?’

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer akaryakıt fiyatlarıyla ilgili tespitlerini Meclis’te dile getirdi.

Sümer, “2003 yılında 1,80 lira, 2004 yılında 1,98 lira, 2005 yılında 2,55 lira, 2006 yılında 2,79 lira, 2007 yılında 2,89 lira öderken, fiyatlar 2008 yılında 3,21 lira seviyesine çıktı. 2009 yılında ortalama 3,15 lira olan benzinin litre fiyatı, 2010 yılında 3,68 oldu. Son 10 senedir ise fiyatlar artık hesaplanabilir olmaktan çıktı. Sadece 2020 yılının Mart ayından bu yana Türkiye’de de akaryakıt fiyatları hemen hemen her gün değişmeye başladı. Bir gün indirim haberi alıyorsak diğer gün zam haberi aldık. Bir buçuk ayda benzinin ve motorinin litre fiyatı toplam 60 kez değişti” diye konuştu.

“BENZİNE 36 SAATTE BİR ZAM YAPILDIĞINI GÖRDÜK”

Orhan Sümer, “İktidar artık Türkiye'yi yönetmekten o kadar uzak ki benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesini daha beceremiyor. Bundan bir sene önce Mayıs ayında 36 saate bir zam yapıldığını gördük. Benzin ve motorine 3 gün peş peşe zam geldi. Önce 7 kuruş zam yapılan benzine ertesi gün 20 kuruş daha sonra motorine ise 27 kuruş daha zam geldi. Vatandaş artık zam haberleri duymak istemiyor” dedi.

“VATANDAŞ ARTIK 50 LİRALIK DAHİ ALAMIYOR”

CHP'li Sümer, “Son gelen zamlardan sonra halk arasında sıklıkla kullanılan “50 liralık alıyorum” söylemi bile zora girmiş durumda. Çünkü vatandaş bırakın benzin almayı varsa arabasını satar durumda. Türkiye yılda yaklaşık 45 milyar dolarlık petrol ve ürünleri ithal ediyor. Petrol ve türevlerinde dışa bağımlı olduğu için petrol fiyatlarının tüm dünyada düşmesi ülkemizi etkilemiyor. Pompa fiyatlarına yapılan indirimlerde yapılan zamlarla misli misli geri alınıyor” diye konuştu.