Bireysel emeklilikten çıkışta ‘oyalama’ şikayetleri arttı

Ekonomik kriz ve kapanmaların getirdiği darboğazla bireysel emeklilik hesabını bozdurmak isteyenler son dönemde “oyalama taktiklerinden” şikayet ediyor. Yasal geri ödeme sınırı 20 gün olan bireysel emeklilikte hesabını kapatıp sistemden çıkmak isteyenler, “maili almadık, dosyanız ulaşmadı” denilerek ödemenin geciktirildiğini belirtiyor.

GİRMEK KOLAY AMA

Mobil aplikasyonlarla bile bireysel emekliliğe girilebilirken, çıkmak için mutlaka mail istenmesi süreci zorlaştırıyor. Bireysel emeklilikten çıkışta 20 günü geçiren şirketlerin sistemin geneline zarar verdiği belirtiliyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre 2021 yılı ocak ayında sisteme 83 bin 678 kişi girerken 87 bin 455 kişi çıkış yaptı. Net katılımcının eksiye düştüğü dikkat çekerken, çıkamamaktan şikayet edenler de şikayet sitelerinde derdine çare arıyor. Örneğin bir vatandaş şöyle yazıyor: “2 aydır BES sisteminden ayrılmaya çalışıyorum, ne telefondan ne de internet uygulaması üzerinden bir türlü işlem yapamıyorum. Şubeye gittim, ‘biz yapamıyoruz' dediler. BES için kesilen paraya ihtiyacım var ama işlem yapamıyorum. Böyle saçmalık olmaz.”