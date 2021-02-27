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Bitcoin 45 bin doların altını gördü

Geçen hafta 58 bin doları gören Bitcoin, son 24 saatte 44 bin seviyelerine kadar geriledikten sonra 47 bin dolar seviyelerine yükseldi.

Güncellenme: 13:47, 27/02/2021
HaberlerEkonomi
Bitcoin 45 bin doların altını gördü

Artan kurumsal alımların desteğiyle 21 Şubat’ta 58 bin 330 dolarlık yeni zirveyi gören kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, gelen satışlarla 45,000 doların da altını gördü.

Son 24 saat içinde 44 bin 454 ve 48 bin 370 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 2,28 artışla 47 bin 775 dolara dönerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 14,40 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 9.0 milyar dolarlık artışla 888 milyar dolara yükseldi.

KRİPTO PARALARIN DEĞERİ 1,5 TRİLYON DOLARA YAKIN

Bitcoin’de yeni yıl ile birlikte yaşanan hızlı tırmanışla, 1 trilyon dolar sınırını 7 Ocak’ta ve 1,5 trilyon dolar sınırını da 15 Şubat’ta aşan kripto paraların toplam piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık 22 milyar dolarlık artışla 1 trilyon 457.86 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarındaki toparlanma alımlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 13 birimin değeri düştü.

Toplam 8 bin 609 kripto para biriminin işlem gördüğü 34 bin 916 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61’ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 152 milyar dolar düzeyinde değişmedi. (DHA)

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