Bitcon baraja takıldı: Kripto paralar neden artmıyor?

Bitcoin'de önceki hafta yaşanan düşüşün ardından dipten alımlarla birlikte kısmen toparlanma yaşansa da lider kripto para 50 bin dolar barajına takıldı. Piyasalarda risk iştahının azalması, düşük işlem hacmi ve ABD ile IMF'den gelen sert düzenleme sinyalleri kripto parayı baskılayan en önemli etkenler olarak görülüyor.

Sozcu.com.tr

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Bitcoin, önceki hafta yaşadığı büyük çöküşün ardından kısmen toparlasa da 50 bin dolar sınırında yatay seyrini sürdürmeye devam ediyor. Düşük fiyatlardan yapılan alımlarla yükselmesi beklenen Bitcoin’in yatay seyir izlemesi ise kripto yatırımcıları arasında soru işaretlerine sebep oldu.

Bitcoin 49 bin doların üstünde, Ethereum da 4 bin dolar seviyesinde işlem görmeye devam etti.

Sene başındaki değerinden yüzde 103 daha değerli olan Bitcoin, sene içerisinde yaşadığı sert dalgalanmaların ardından Aralık’ta gelen düzenleme sinyalinin etkisiyle kısmen duruldu.

Bitcoin sene içerisinde 69 bin dolarla tarihi zirvesini görürken en düşük seviyesini ise 28 bin dolarla sene başında gördü.

Sene içerisinde Elon Musk’un çıkışları ve Çin’in sert yasaklama dalgaları gibi çeşitli sebeplerden sert düşen Bitcoin’deki son düşüşte Fed’in para politikasını sıkılaştırma sinyalleri ile birlikte ABD Kongresi'nin ülkenin önde gelen kripto borsalarının temsilcilerini komisyonda dinlemeye çağırması etkili olmuştu.

İŞLEM HACMİ DÜŞÜK

Bitcoin’deki son düşüşte yine Omicron varyantının neden olduğu korku ve endişe nedeniyle risk iştahının azalması ve insanların güvenli limanlara yönelmesi etkili oldu. Bitcoin’deki düşüş borsadaki düşüşle paralel oldu.

Düşüşün ardından Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralar kısmen toparlanıp kayıplarını telafi etse de önceki haftalarda gördüğü 60 bin dolar seviyelerine dönememesinde düşük işlem hacmi de etkili oldu.

Glassnode tarafından yayınlanan verilere göre, Bitcoin’in işlem hacmi bir ayın en düşük seviyesine ulaştı. İşlem etkinliğinin azalmasının ana nedeni ise Bitcoin’in piyasadaki olumsuz performansı. Bitcoin geçen aydan bu yana değerinin yüzde 27'sini kaybetti. Bu seviye aynı zamanda tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 38 daha düşük.

ABD’DEN SERT SİNYALLER

Bitcon’deki düşük işlem hacminin bir diğer nedeni de gelişmiş devletlerin düzenleyici kurumlarından gelen sinyaller.

Biden yönetimi, bu haftanın sonunda Amerika Birleşik Devletleri Yolsuzlukla Mücadele Stratejisini açıkladı. Bu belgede kripto paralara da geniş ayrıldı. Belgede yasal olmayan aktörleri sorumlu tutmakla ilgili olan üçüncü sütun, kripto para birimlerini hedefledi.

Belgede, kripto borsaları ile ‘mixing ve tumbling hizmetleri (transferler sırasında gizliliği korumak için işlemleri başka işlemlerle karıştırarak yeni girdi ve çıktılar oluşturan servis) ve kara para aklama aktörleri tarafından işlenen suçların inceleneceği bilgisi’ yer aldı. Ayrıca Küba, Venezuela, Kuzey Kore gibi ülkelerin ABD yaptırımlarını delmek için kripto paraları kullandığı iddiası nedeniyle de kripto teknolojisi ABD’nin hedefinde.

ABD’den gelen bu sinyaller, kısa süre içerisinde sert düzenleyici hamlelerin gelebileceği şeklinde yorumlandı. Biden tarafından kabul edilen son altyapı paketi de komisyoncuların vergilendirilmesi gibi çeşitli düzenlemeler içeriyordu.

IMF’DEN DÜZENLEME UYARISI

Geçtiğimiz günlerde IMF de benzer düzenleme senaryoları üzerine bir rapor yayımladı.

Tobias Adrian, Dong He ve Aditya Narain imzasıyla IMF blogunda yayımlanan “Küresel Kripto Düzenlemesi Kapsamlı, Tutarlı ve Koordineli Olmalıdır” başlıklı yazıda, “Kripto varlıkları ve ilgili ürün ve hizmetler son yıllarda hızla büyüdü. Ayrıca, düzenlenmiş finansal sistemle bağlantılar artıyor. Politika yapıcılar, birçok faaliyetin düzenlenmemiş olduğu bu gelişen sektörden kaynaklanan riskleri izlemekte zorlanıyor. Aslında, bu finansal istikrar risklerinin bazı ülkelerde yakında sistemik hale gelebileceğini düşünüyoruz” denildi.

Ayrıca yazıda, kripto varlıkların finansal sistemler için çeşitli riskler doğurduğu belirtildi. Yazıda, “Kritik faaliyet sunan varlık hizmet sağlayıcıları lisanslı veya yetkilendirilmiş olmalıdır. Lisanslama ve yetkilendirme kriterleri açıkça ifade edilmeli, sorumlu makamlar açıkça belirlenmeli ve bunlar arasındaki koordinasyon mekanizmaları iyi tanımlanmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

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