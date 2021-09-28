Brent petrolün varil fiyatı 80 doları aştı

Petrol piyasasında arz sıkışıklığı endişelerine paralel olarak Brent ham petrolün fiyatı üç yıl içinde ilk kez varil başına 80 dolara ulaştı.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatları, dünyanın bazı bölgelerinde artan talep nedeniyle gelen endişelerin ardından Ekim 2018’den bu yana en yüksek seviyesi olan 80 doları aştı.

Petrol piyasaları, arz sıkışıklığı ve talep artışı endişelerine paralel olarak yükselişini altıncı günde de sürdürdü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 1.8, bugünse yüzde 0.5 daha yükselerek 80,1 dolar ile 2018 yılı Ekim ayından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye tırmandı.

ABD hafif ham petrolü ise dün yüzde 2 bugün de yüzde 0,5 yükselerek 76,11 dolar ile Temmuz ayından bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi gördü.

FİYAT TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs da talebin artması ve Ida Kasırgası'nın ABD'nin petrol üretimine verdiği hasarın küresel arzda daralmaya yol açması nedeniyle Brent ham petrol fiyatları için yıl sonu tahminini 80 dolardan 90 dolara yükseltti.

Banka ayrıca İran ile nükleer anlaşma beklentilerini erteledi. 2022’nin Nisan ayına kadar bir anlaşma olmasını beklemediğini ifade eden banka, önceki tahminlerinde bu yıl içerisinde anlaşma beklediğini belirtmişti.

Viyana’daki görüşmelerden anlaşma çıkması ve ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırması halinde İran’ın ham petrol ihracatının artması bekleniyor.

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