Çalışanları 2021’de neler bekliyor?

2020, işçi-işveren herkesin iş hayatının salgından az ya da çok etkilendiği bir yıl olarak tarihteki yerini aldı. Peki, yıla damgasını vuran kısıtlamalar nedeniyle ayrılmaz bir parçamız haline gelen uzaktan çalışma 2021 yılında da gündemimizde olacak mı? İş hayatında ve kariyer planlarımızda bizleri neler bekliyor? Forbes dergisi, salgının belki de sonsuza kadar değiştirdiği iş hayatında “yeni normal”le ilgili öngörüleri araştırdı:

ZOOM'LAMAYA DEVAM

Birçok insan için bunaltıcı olsa da, ofise dönmek o kadar da hızlı olacak gibi görünmüyor. Toplumun tümünün aşılanmasına dair planlar net olmadığı için birçok şirketin 2021 planlarında ofise dönüş pek gözükmüyor. Birçok insan için Zoom toplantıları çekilmez hale gelse de, 2021 de müşteri ve iş ortaklarıyla yüz yüze buluşmalar çok mümkün olmadığı için yine ekran başında geçecek gibi görünüyor. Mesai bittiğinde çalışanlar bilgisayarlarından yine koşar adımlarla uzaklaşacak.

İŞSİZLİK ARTACAK

Maliyetleri kontrol etmek ve ayakta kalmak için kemer sıkan işverenler, bu yıl da işten çıkarmalara devam edecek. Perakende, küçük işletme, lokanta ve mağazalardaki kan kaybı bu yıl da sürecek. 2020 yılında en çok kayıp veren otel, havacılık, hava yolu şirketleri, kruvaziyerler, petrol ve gaz, özel okul, lokanta, otomobil yedek parça ve eğlence sektörleri eski güzel günlerine bu yıl da dönemeyecek. McKinsey raporuna göre, başta sanat, eğlence, otel, restoran, eğitim kurumları, ulaşım, imalat, gaz ve petrol sektörleri olmak üzere 2020'nin en çok vurduğu sektörler bu yıl da toparlanma şansını yakalayamayacak.

KARİYERLER DEĞİŞECEK

Çalıştıkları sektör salgından darbe alan birçok insan kariyer planlarını değiştirmek zorunda kalacak. Birçok insan da, salgınla yükselişe geçen sektörlerde yeteneklerini geliştirmek için yeni eğitim programlarına başvuracak.

DEPRESYON ARTACAK

İş bulmak herkes için o kadar da kolay olmayacak. Yeni bir işe yerleşme süresi 6-12 ayı bulabilecek. İş bulamadığı veya evden çalıştığı için depresyona giren ve tükenmişlik sendromu yaşayanların sayısı daha da artacak. Salgından en çok etkilenen sağlık sektörü çalışanları ve esnafın ruh sağlığını koruması da hayati önem taşıyacak.

İŞYERİ SADAKATİ AZALACAK

Bir vakumdaymış gibi çalışmaktan ve izolasyondan nefret eden insanların sayısı giderek artıyor. İş arkadaşlarıyla yüz yüze iletişim kuramama ve kendini yalnız hissetme duygusu, evden çalışan birçok insanın işyerine bağlılık ve sadakat duygularını zedeledi. Kendi gelecekleri için daha çok endişelenen çalışanların işyerine bağlılıkları bu yıl da azalmaya devam edecek. Bu da daha iyi bir iş bulmak için LinkedIn gibi platformlara CV gönderenlerin sayısında artışa neden olacak. İyi bir CV yazmak için profesyonel destek arayışı artarken, yüz yüze iş görüşmelerinin yerini online mülakatlar alacak. Başvuru mektupları ise kendinizi anlatma fırsatı yaratabilmek için bugüne kadar hiç olmadığı kadar değerli bir araç haline gelecek.

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