Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’den asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili açıklama yaparak, "Şu kadar olsun diye yetkim yok. İşçi ve işveren ile çalışma grubumuzun müzakeresi sonrasında ortaya çıkacak" ifadesini kullandı.

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3600 ek gösterge ve asgari ücretle ilgili sabah saatlerinde de bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullanmıştı:

* Asgari ücret ile ilgili yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan işçi, işveren , yöneticiler, esnaf başka mesleklerden insanları kapsayan araştırma ile toplumun beklentilerini belirleyen bir araştırma yapıyoruz.

* Bu bizim için bir kamuoyu beklentisini de gösterme şeklinde bir çalışma olacak. Hesaplarımızı yaparak işçilerimizi koruyacak asgari ücret meselesini gündemden çıkaracak bazı rahatlamalar sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim.

* Asgari ücret ile ilgili hepimizin yaptığı hesaplar var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyenin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz

BAKAN BİLGİN’DEN YENİ AÇIKLAMA

Asgari ücretle ilgili yeni bir açıklama yapan Bakan Bilgin, “Şu kadar olsun diye yetkim yok. İşçi ve işveren ile çalışma grubumuzun müzakeresi sonrasında ortaya çıkacak” ifadesini kullandı.

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