Çek için bankanın ödemekle sorumlu olduğu miktar artırıldı

Bankaların ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için ödemekle yükümlü olduğu miktar yükseltildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının(TCMB) konu ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, bankaların ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için ödemekle yükümlü olduğu miktar 2.225 TL’den 2.670 TL’ye çıkarıldı.

Ayrıca Tebliğin geçici 2. maddesinde yapılan değişikliğe göre çek defterlerinin baskı şekline ve bankaların hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarın belirlenmesine ilişkin tebliğ öncesinde yayımlanan tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutar da 1.345 TL’den 1.680 TL’ye çıkarıldı.

Söz konusu değişiklikler 29 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girecek.