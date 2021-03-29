Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’den hükümete Kısa Çalışma Ödeneği çağrısı

CHP milletvekilleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla hükümete Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılması çağrısı yaptı. Yapılan paylaşımlarda "Yeni kısıtlamalar var ama Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili hiçbir açıklama yok. İşçiyi, esnafı kaderine terk etmeyin" denildi.

Güncellenme: 21:40, 29/03/2021
HaberlerEkonomi
CHP’den hükümete Kısa Çalışma Ödeneği çağrısı

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni tedbir kararlarını duyurdu.

Erdoğan’ın konuşmasında Kısa Çalışma Ödeneği’ne (KÇÖ) değinmemesi tepkilere neden olurken, CHP’li vekillerden hükümete KÇÖ çağrısı geldi.

CHP milletvekilleri tarafından yapılan paylaşımlarda “Yeni kısıtlamalar var ama Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili hiçbir açıklama yok. İşçiyi, esnafı kaderine terk etmeyin” denilerek ‘Kısa Çalışma Ödeneği Uzatılsın’ çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, paylaşımlarda “Kısa Çalışma Ödeneği Mart ayı sonunda sonlanıyor. 1.3 milyon işçi, işsizlik veya ücretsiz izin tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor” ifadeleriyle ‘1.3 milyon işçi, mart sonunda işsiz’ notu düşüldü.

İlginizi ÇekebilirYeni risk haritası yayımlandı! İşte illerdeki son durum...Yeni risk haritası yayımlandı! İşte illerdeki son durum...İlginizi ÇekebilirCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ramazan ayı için yeni tedbir kararları alındıCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Ramazan ayı için yeni tedbir kararları alındıİlginizi ÇekebilirGüncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 29 Mart tablosuGüncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 29 Mart tablosu
Ankara CHP Corona Cumhurbaşkanı istanbul izmir mart ayı Pazartesi Ramazan Recep Tayyip Erdoğan risk haritası Sağlık Sağlık Bakanlığı Şırnak sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:21:20,